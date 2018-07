Έρχεται το Street Mode Festival στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης!

Red Bull Music και Street Mode Festival ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν ένα μοναδικό line-up με διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες, την Παρασκευή 31 Αυγούστου στο πιο δυναμικό stage της ημέρας!Το Street Mode Festival επιστρέφει με πάνω από 100 συναυλίες και όλες τις εμφανίσεις της street κουλτούρας σε ένα εορταστικό τετραήμερο (30/8 - 2/9 στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης). Το Red Bull Music δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτήν τη μεγάλη διοργάνωση, η οποία εφέτος συμπληρώνει δέκα χρόνια και αποτελεί πλέον πολιτιστικό θεσμό στη συμπρωτεύουσα. Την Παρασκευή 31/8 το Red Bull Music Stage παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό line-up με απόλυτα urban χαρακτήρα, με καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Πιο συγκεκριμένα, καλεσμένοι από την Ολλανδία έρχονται οι πρωτοπόροι Dope D.O.D - από τα σημαντικότερα ονόματα του ευρωπαϊκού hip hop, φημισμένοι για την εκρηκτική live παρουσία τους.Μαζί τους, ο 12ος Πίθηκος σε ένα ιδιαίτερο σετ - δίπλα του θα βρίσκονται η Love Itoya στα φωνητικά και το θρυλικό crew της underground σκηνής RNS, σε μία σπάνια συνάντηση on stage. Από κοντά και το νέο αίμα της ελληνικής rap, οι Kareem Kalokoh και Νέγρος του Μόρια αντιπροσωπεύοντας τον πιο φρέσκο αθηναϊκό ήχο του τώρα. Στο κλείσιμο της βραδιάς φυσικά έχει πάρτι και τα decks αναλαμβάνει το μοναδικό dubstep crew της χώρας, οι Pony Licks.To Street Mode Festival, που πέρυσι συγκέντρωσε 40.000 θεατές, γίνεται φέτος για πρώτη φορά τετραήμερο, απλώνοντας τη δράση του σε έξι σκηνές και φιλοξενεί ονόματα από τη διεθνή κι ελληνική σκηνή όπως New Model Army, Dub INC, The Herbaliser Soundsystem, Γιάννης Αγγελάκας & 100°C,Therapy?, Dog Eat Dog, Electric Six, Παύλος Παυλίδης και B movies, Marky Ramone's Blitzkrieg,The Last Drive, Nightstalker και πολλούς ακόμα.Φυσικά θα υπάρχουν dj sets, ενώ παράλληλα θα τρέχουν διαγωνισμοί graffiti, street art, street dance, parkour, freerunning, skateboarding, longboarding, καθώς και διαγωνισμοί με αντικείμενο τη μουσική όπως το #NBT (Next Big Thing) Music Contest.Το Street Mode Festival γίνεται σε Συν-Διοργάνωση με τον Οργανισμό Τουρισμού Θεσσαλονίκης, υπό την Αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης (Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού).Προπώληση εισιτηρίων:4ήμερο: 30€ (μέχρι εξαντλήσεως)3ήμερο: 24€ (μέχρι εξαντλήσεως)2ήμερο: 20€ (μέχρι εξαντλήσεως)1ήμερο: 10€ (περιορισμένη διάθεση)Ηλεκτρονικά μέσω viva.gr: https://goo.gl/a9XxJbΠανελλαδικά στα καταστήματα:Germanos, Seven Spots & Media Markt.Toπικά στα συνεργαζόμενα σημεία:Ticket House Thessaloniki, Stereodisc Record Shop, The Nephilim Metal Musicstore, Tattooligans, Nico Tattoo, Vida Pirata Tattoo, Stay Hybrid Youth Hostel, Λωτός / Lotus Record Store, Café-Bar Διώροφον, Fragile – Στην Ταράτσα, Καφέ Νίκης 35, Stones Rock Bar, Rover Bar (από τις 20 Αυγούστου και μετά), Snuff (Λάρισα), Syd Records (Αθήνα), Reload Stores (Αθήνα), Viva Kiosks (Σύνταγμα & Τεχνόπολις / Αθήνα), Βιβλιοπωλεία Ευριπίδης (Αθήνα).