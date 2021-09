O Τheodore εγκαινιάζει τις φθινοπωρινές του εμφανίσεις με ένα ξεχωριστό live στο Lunar Space την Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου. Μαζί με τη νέα του μπάντα, μας προσκαλεί σε μία μεταμεσονύχτια παράσταση, σε μία νέα μουσική σκηνή της Αθήνας.

Στην μεγάλη καλοκαιρινή του συναυλία, στον Κήπο του Μεγάρου, τον απολαύσαμε μαζί με ένα ορχηστρικό σύνολο και την μπάντα του, σε μια διαφορετική παράσταση που περιλάμβανε το σύνολο της δισκογραφίας του σε νέες ενορχηστρώσεις, η οποία εντυπωσίασε και κέρδισε το κοινό. Τώρα, 2 μήνες μετά, επανέρχεται, μόνο με την προσωπική του μπάντα σε μια πιο δυναμική και ηλεκτρική performance αλλά και ταυτόχρονα πιο μυσταγωγική λόγω της ώρας.

Ο Theodore θα ερμηνεύσει, ζωντανά, κομμάτια από τα δύο πρώτα προσωπικά του άλμπουμ – «It is but it’s not”, & “Inner Dynamics”, με τα πιο αγαπημένα τραγούδια των δίσκων αυτών να πρωτοστατούν, ανάμεσά τους τα Towards, Are we there yet?, Floating, το τελευταίο σε νέα εκδοχή. Στο live αυτό θα ακούσουμε και μουσικά στιγμιότυπα από τη νέα του δουλειά η οποία θα μας αποκαλύπτεται σιγά-σιγά μέσα από θεματικά διαδοχικά singles τα οποία θα κυκλοφορούν σταδιακά μέσα στο 2021, για να καταλήξουν στην κυκλοφορία του τέταρτου ολοκληρωμένου album στις αρχές του 2022. Οι μουσικές θα συνοδεύονται από ένα light show που θα συμπληρώνει την ατμόσφαιρα που δημιουργούν οι cinematic μελωδίες του Theodore.

Theodore midnight live στο Lunar Space στις 17 Σεπτεμβρίου.



Ραντεβού τα μεσάνυχτα!

Mαζί με τον Theodore παίζουν οι μουσικοί:

Κωνσταντίνος Ζάμπος: Τύμπανα, Synths



Διονύσης Μόρφης: Ηλεκτρική Κιθάρα



Διονύσης Παναγιωτίδης: Τύμπανα



Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος: Ηλεκτρικό Μπάσο

Ηχοληψία: Bαγγέλης Μόσχος, Ευάγγελος Χασιώτης



Σχεδιασμός Φώτων: Μελίνα Ζερβάκη

Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου

Lunar Space,

Πειραιώς 260, Ταύρος/ είσοδος από Πολυκράτους 8

Οι πόρτες ανοίγουν στις 23:30



Ώρα έναρξης: 00.01



Εισιτήρια: από 8 ευρώ



Προπώληση: https://www.viva.gr/tickets/music/lunarsessions/theodoremidnight/



Στη συναυλία θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.