Toots Hibbert, Ziggy Marley και Ringo Starr, στο κλιπ του «Three Little Birds»

Στις 11 Σεπτεμβρίου, ο γίγαντας της ρέγκε Toots Hibbert μας άφησε σε ηλικία 77 χρόνων, κάποιες εβδομάδες αργότερα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ «Got to Be Tough», του πρώτου LP από τους Toots and the Maytals σε διάστημα μιας δεκαετίας. Τώρα, ο Hibbert, o Ziggy Marley, ο γιος του Bob Marley, και ο Ringo Starr εμφανίζονται σε ένα καινούργιο κλιπ του «Three Little Birds».

Η ερμηνεία του τραγουδιού του Bob Marley περιλαμβάνεται στο «Got to Be Tough» και στο βιντεοκλίπ, το τρίο – σε κινούμενα σχέδια – πετάει πάνω από πόλεις, αρχαία ερείπια και μια πολική αρκούδα που έχει κουρνιάσει πάνω στην κορυφή ενός παγόβουνου, ενώ ο Toots τραγουδά: «Rise up this mornin’/Smiled with the risin’ sun/Three little birds/Pitch by my doorstep.»

Δείτε το βίντεο:

«Ένα πολυαγαπημένο κλασικό τραγούδι του Bob Marley με μια ερμηνεία από τον Toots είναι απόδειξη του θετικού μηνύματος της ρέγκε, κάτι το οποίο σήμερα όλοι χρειαζόμαστε» τόνισαν από την Trojan Jamaica/BMG Music, τη δισκογραφική στην οποία κυκλοφόρησε το τελευταίο άλμπουμ των Toots and the Maytals.

«Ο Θεός να έχει καλά τον Toots, έναν γίγαντα της ρέγκε. Ήταν χαρά μου να παίξω ντέφι γι' αυτόν. Ειρήνη κι αγάπη σ' όλη την οικογένειά του» είπε ο Ringo Starr. Μιλώντας για τον Toots Hibbert, ο Ziggy Marley δήλωσε: «Αυτοί που πραγματικά ήξεραν αυτόν τον άνθρωπο ξέρουν ότι ήταν κάτι παραπάνω από άνθρωπος. Θα μας λείπει πάντα η παρουσία του εδώ στη γη. JAH.»

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ