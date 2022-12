«Δεν Είσαι η Μητέρα Μου»: Μια ταινία τρόμου της Κέιτ Ντόλαν

Η μητέρα της Σαρ, η Άντζελα, εξαφανίζεται μυστηριωδώς. Απομένει μόνο το εγκαταλελειμμένο αμάξι της στη μέση ενός χωραφιού. Όταν το επόμενο βράδυ επιστρέφει στο σπίτι χωρίς καμία εξήγηση, είναι ξεκάθαρο για τη Σαρ και τη γιαγιά της, τη Ρίτα, ότι κάτι δεν πηγαίνει καλά. Η μητέρα της μπορεί να φαίνεται και να ακούγεται η ίδια, αλλά η συμπεριφορά της είναι αλλοπρόσαλλη και τρομακτική, σαν να έχει αντικατασταθεί από μια μοχθηρή δύναμη. Καθώς πλησιάζει το Χάλογουιν, μια νύχτα διαποτισμένη με αρχαίους μύθους και θρύλους, η Σαρ πρέπει να ξεθάψει τα σκοτεινά μυστικά της οικογένειάς της για να ανακαλύψει την αλήθεια και να σώσει τη μητέρα της.

You Are Not My Mother

Ταινία τρόμου, ιρλανδικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Κέιτ Ντόλαν, με τους Χέιζελ Ντούπε, Κάρολιν Μπράκεν, Τζόρνταν Τζόουνς, Πολ Ριντ κα.

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες σήμερα (Πέμπτη 1η Δεκεμβρίου 2022)

Δείτε το τρέιλερ: