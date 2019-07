Δέσποινα Μοίρου: Κέρδισε το «οσκαρικό» βραβείο καλύτερης κωμικής ηθοποιού στο Hollywood

Ακόμη μία επιβράβευση για τη διεθνή μας σταρ, Δέσποινα Μοίρου, η οποία κέρδισε το 4ο κατά σειρά βραβείο της στη Μέκκα του κινηματογράφου.



Mε τεράστια χαρά η Δέσποινα Μοίρου, στο πλαίσιο των Stand Up Comedy Awards, ανέβηκε στη σκηνή ενός από τα μεγαλύτερα κλαμπ της Καλιφόρνια, για να παραλάβει ένα σπουδαίο βραβείο, που αναγνωρίζει και καθιερώνει την υποκριτική της εμβέλεια στην Αμερική. Γιατί η Δέσποινα Μοίρου, είναι η πρώτη Ελληνίδα, που κάνοντας τεράστια καριέρα στην Αμερική τα τελευταία χρόνια, κατάφερε να κερδίσει το σπουδαίο βραβείο, της «Best Comedy Actress 2019». Έχοντας εμφανιστεί στα μεγαλύτερα κλαμπ της Αμερικής, και παρουσιάζοντας μοναδικά stand up comedy shows που υπογράφει η ίδια, και έχοντας μεταμορφωθεί επί σκηνής σε δεκάδες διάσημα πρόσωπα, η «Comedy Association California», το σωματείο κωμικών ηθοποιών της Καλιφόρνιας, μαζί με το κοινό, που την αποθεώνει σε κάθε εμφάνισή της και τους ιθύνοντες των κλαμπ, ψήφισαν και την ανέδειξαν αποθεωτικά, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, ως η αγαπημένη τους «Stand Up comedy» ηθοποιός.





Η διεθνής πλέον Ελληνίδα σταρ, με τα απίστευτα κατορθώματα στη Μέκκα του κινηματογράφου, πρωταγωνιστώντας σε σίριαλ σε Amazon και Netflix, φτάνοντας μία ανάσα πριν το βραβείο Emmy, με δεκάδες ταινίες στο βιογραφικό της, ενώ ετοιμάζεται να ενσαρκώσει τον πρωταγωνιστικό ρόλο για τη βιωματική ταινία-υπερπαραγωγή της Lucille Ball, με αμέτρητα stand up comedy show, αλλά και με ήδη τετράμηνη συνεργασία για το παγκόσμιο αφιέρωμα –περιοδεία που γίνεται με τους θρυλικούς «Pink Floyd», ανοίγοντας με έναν μοναδικό stand up comedy show, τις συναυλίες τους που θα συνεχιστούν για ακόμη ένα χρόνο ως το 2020, παρέλαβε από την διάσημη κωμική ηθοποιό Lee Chirilo, το 4ο κατά σειρά αμερικανικό βραβείο της, «Best Comedy Actress», ανάλογης αξίας με αυτό των κινηματογραφικών Oscars, με το κοινό να αποκαλεί την Ελληνίδα «χαμαιλέων» του stand up comedy και της υποκριτικής.





Βέβαια η Xολιγουντιανή ηθοποιός επιβραβεύεται και μόνο από τις παρουσίες μεγάλων καλλιτεχνών, που είναι φανς στα show της, όπως ο Τζιμ Κάρεϊ, Ράμι Μάλεκ, μέλη των Pink Floyd, Τζόνι Ντεπ και άλλοι!



Να αναφέρουμε ότι πέρσι βραβεύτηκε επίσης ως «Favorite Comedy Actress 2018»,επίσης έχει κερδίσει βραβείο για την πρωτότυπη συγγραφή σεναρίου το 2018, ενώ κατέχει και το βραβείο «Excellent In Innovation» που της δόθηκε το 2013 από τον Λευκό Οίκο. Παράλληλα, σπουδάζοντας αστρονομία στην Αμερική, η Δέσποινα έλαβε διάκριση από τη NASA, για μελέτη της σε πρόγραμμα αστρονομίας, μετά την έρευνα που έκανε, στους αστερισμούς Ορίων και Ανδρομέδα.