Φάρα Φόσετ: Ένας «Άγγελος» σύμβολο του σεξ

Σαν σήμερα στις 25 Ιουνίου 2009, έφυγε από τη ζωή η Αμερικανίδα ηθοποιός Φάρα Φόσετ, η οποία υπήρξε σύμβολο του σεξ τη δεκαετία του '70, μέσα από την τηλεοπτική σειρά «Οι Άγγελοι του Τσάρλι».



Η Φάρα Φόσετ ξεχώρισε με το θελκτικό της χαμόγελο, τα αναστατωμένα ξανθά μαλλιά της και τον αχαλίνωτο αισθησιασμό της. Γρήγορα έγινε σύμβολο του σεξ σε όλο τον κόσμο και μόδα για τις γυναίκες, οι οποίες ζητούσαν από τους κομμωτές τους να τις χτενίσουν αλά Φάρα Φόσετ (Farrah Do, Farrah Hair).







Γεννήθηκε ως Φέραχ Λένι Φόσετ (Ferrah Leni Fawcett) στις 2 Φεβρουαρίου 1947 στο Κόρπους Κρίστι του Τέξας. Ήταν η νεώτερη από τις δύο κόρες μιας πλούσιας και θρησκευόμενης οικογένειας, με γαλλικές, αγγλικές και ινδιάνικες ρίζες. Ο πατέρας της ήταν πετρελαιοπαραγωγός και η μητέρας της νοικοκυρά.



Σπούδασε σε καθολικό σχολείο και στα 17 της, το 1964, ανακηρύχθηκε Μις Τέξας, έχοντας εν τω μεταξύ αλλάξει το μικρό της όνομα από Φέραχ σε Φάραχ. Τον επόμενο χρόνο γράφτηκε στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, αλλά δεν ολοκλήρωσε τις σπουδές της, καθώς ένας ατζέντης που είδε φωτογραφίες της την έπεισε να δοκιμάσει την τύχη της στο Χόλιγουντ.







Ξεκίνησε με διαφημιστικά και το 1968 έκανε την πρώτη εμφάνισή της στην τηλεόραση, σε ένα επεισόδιο της κωμικής σειράς «I Dream of Jeannie» («Το Τζίνι και η Τζίνυ» στα ελληνικά). Συνέχισε τις εμφανίσεις της στη μικρή οθόνη και κατά τη διάρκεια ενός γυρίσματος συνδέθηκε ερωτικά με τον ηθοποιό Λι Μέιτζορς (γεν. 1939), τον οποίον παντρεύτηκε το 1973. Χώρισαν το 1979 και πήραν διαζύγιο το 1982.



Η Φάραχ Φόσετ ξέφυγε από την αφάνεια το 1976, όταν μια σειρά από πορτρέτα της τραβηγμένα από τον φωτογράφο Μπρους Μακ Μπρουμ πραγματοποίησαν πωλήσεις εκατομμυρίων. Στις 21 Μαρτίου του ίδιου χρόνου προβλήθηκε στην αμερικανική τηλεόραση η τηλεταινία «Charlie's Angels», με πρωταγωνίστρια την ίδια, την Τζάκλιν Σμιθ και την Κέιτ Τζάκσον, στους ρόλους τριών ιδιωτικών ντετέκτιβ. Η απρόσμενη επιτυχία της ταινίας ώθησε τον μεγαλοπαραγωγό Ααρών Σπέλινγκ να τη μετατρέψει σε σίριαλ. Το πρώτο επεισόδιο μεταδόθηκε στις 22 Σεπτεμβρίου 1976 από το ABC και αμέσως σκαρφάλωσε στις πρώτες θέσεις της ακροαματικότητας.







Οι Άγγελοι του Τσάρλι



Η ίδια ήταν προσγειωμένη, έχοντας συναίσθηση για τη μεγάλη επιτυχία του σίριαλ: «Όταν οι Άγγελοι του Τσάρλι βρίσκονταν στις πρώτες θέσεις της θεαματικότητας, πίστευα ότι αυτό οφειλόταν στην υποκριτική μας. Όταν, όμως, ανέβηκε στην κορυφή, πείστηκα ότι οφειλόταν στο ότι καμία από τις τρεις μας δεν φορούσε στηθόδεσμο», δήλωσε σε συνέντευξή της το 1977, όταν αποχώρησε από το σίριαλ, μετά από ένα χρόνο παρουσίας και προς μεγάλη λύπη των εκατομμυρίων θαυμαστών της.







Μετά από σειρά εμπορικών και καλλιτεχνικών αποτυχιών, η Φάρα Φόσετ επανήλθε στο προσκήνιο το 1983 με το θεατρικό έργο «Extremities» του Γουίλιαμ Μαστροσιμόνε («Ακρότητες» στην ελληνική εκδοχή του), αντικαθιστώντας την τελευταίο στιγμή τη Σούζαν Σαράντον στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Το έργο, σκληρό και απαιτητικό, αναφέρεται σε ένα θύμα βιασμού και στην προσπάθειά του να πάρει εκδίκηση από τον βιαστή του. Ήταν ο ρόλος της ζωής της, που της χάρισε επιτέλους την καλλιτεχνική αναγνώριση, για την οποία είχε τόσο μοχθήσει. Τρία χρόνια αργότερα πρωταγωνίστησε και στην κινηματογραφική εκδοχή του θεατρικού έργου, με μεγάλη επιτυχία, κερδίζοντας μια υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα.







Το 1982 και μετά το διαζύγιό της με τον Λι Μέιτζορς, γνώρισε τον έρωτα της ζωής της, στο πρόσωπο του ηθοποιού Ράιν Ο' Νιλ. Έζησαν μια θυελλώδη σχέση με πολλά σκαμπανεβάσματα, μέχρι τον θάνατό της, χωρίς να παντρευτούν. Έγιναν αχώριστοι, όταν στον σύντροφό της διαγνώσθηκε λευχαιμία. Καρπός του έρωτά τους υπήρξε ένας γιός, ο Ρέντμοντ Ο' Νιλ (γεν. 1985), που γρήγορα κατρακύλησε στον απατηλό κόσμο των ναρκωτικών. Στα μικρά διαλείμματα των χωρισμών της με τον Ράιαν Ο' Νιλ συνδέθηκε ερωτικά με τον σκηνοθέτη Τζέιμς Ορ και τον παραγωγό Μαρκ Μπεργκ.



Παρότι είχε αρνηθεί να ποζάρει γυμνή στις μέρες της μεγάλης της δόξας, η Φάρα Φόσετ είπε το «ναι» στο περιοδικό Playboy το 1995. Το τεύχος Δεκεμβρίου του περιοδικού με το γυμνό της ώριμης πλέον ηθοποιού αποδείχθηκε το πιο επιτυχημένο της δεκαετίας του '90, με πωλήσεις που ξεπέρασαν τα 4 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο.



Το 1997 εμφανίστηκε δίπλα στον Ρόμπερτ Ντιβάλ στο ψυχολογικό δράμα «Ο Απόστολος» (The Apostle) και απέσπασε βραβείο ερμηνείας για ταινία του ανεξάρτητου κινηματογράφου. Το 2000 την επέλεξε ο Ρόμπερτ Άλτμαν, ανάμεσα σε ένα γαλαξία αστέρων, για ένα ρόλο στην κομεντί «Ο Δρ Τι και οι γυναίκες» («Dr. T & The Women»), με πρωταγωνιστή τον Ρίτσαρντ Γκιρ.







Το 2006 η ζωή έπαψε να της χαμογελά. Σ' ένα ιατρικό έλεγχο ρουτίνας διαγνώστηκε ότι πάσχει από καρκίνο του παχέως εντέρου. Αντιμετώπισε με καρτερία και γενναιότητα την ασθένειά της, αλλά τελικά έχασε τη μάχη με τη ζωή στις 25 Ιουνίου 2009. Λίγες μέρες πριν, ο Ράιαν Ο' Νιλ της είχε κάνει επίσημη πρόταση γάμου, την οποία η Φάρα Φόσετ είχε αποδεχθεί.