«Η Ιστορία της βωμολοχίας»: H νέα παραγωγή του Netflix με τον Νίκολας Κέιτζ

Η νέα παραγωγή του Netflix με τίτλο «The History of Swear Words», (Ιστορία της Βωμολοχίας), η οποία κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 5 Ιανουαρίου έχει ως οικοδεσπότη της τον Νίκολας Κέιτζ.



Η σειρά εκπομπών αποτελείται από έξι επεισόδια των είκοσι λεπτών, μέσα από τα οποία ο Νίκολας Κέιτζ θα προσπαθήσει να εντοπίσει τις ρίζες κάθε «βρόμικης λέξης», την ένταξη της στην ποπ κουλτούρα, καθώς και τον πολιτισμικό αντίκτυπό της. Καλεσμένοι του στο πλατό θα είναι ιστορικοί, γλωσσολόγοι, πρόσωπα από τον καλλιτεχικό χώρο, καθώς και ειδικοί στην ποπ κουλτούρα.

Watch till the end to see what Nicolas Cage is talking about. 😏 History of Swear Words, hosted by national treasure Nic himself, premieres January 5th! pic.twitter.com/3Q2Iotm996