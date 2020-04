Η Universal διαθέτει την ταινία «The King of Staten Island» σε video on demand

Η ημι-αυτοβιογραφική κωμωδία της Universal «King of Staten Island» με πρωταγωνιστή τον Πιτ Ντέιβιντσον θα διατεθεί σε video on demand και προστίθεται σε μία σειρά από ταινίες, για τις οποίες παραλείφθηκε η παραδοσιακή κυκλοφορία σε κινηματογραφικές αίθουσες, καθώς οι κινηματογράφοι παραμένουν κλειστοί εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού.



Η ταινία «The King of Staten Island» θα κάνει πρεμιέρα στις 12 Ιουνίου, μια εβδομάδα πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα της στη μεγάλη οθόνη.

Είναι η δεύτερη ταινία της Universal, μετά την animation περιπέτεια του στούντιο «Trolls World Tour» που προβάλλεται σε premium video on demand ενώ το κοινό παραμένει στο σπίτι λόγω των μέτρων περιορισμού εξάπλωσης της πανδημίας.

Τις τελευταίες εβδομάδες, άλλα κινηματογραφικά στούντιο, συμπεριλαμβανομένων των Warner Bros., Disney, Paramount και STX, ακολούθησαν το ίδιο παράδειγμα. Η Warner Bros. διέθεσε το «Scoob», ταινία animation βασισμένη σε χαρακτήρες του Scooby-Doo, απευθείας σε υπηρεσίες ψηφιακής ενοικίασης, ενώ η Disney ανακοίνωσε ότι το «Artemis Fowl» θα κυκλοφορήσει αποκλειστικά στο Disney Plus.

Ο Τζαντ Άπατοου σκηνοθέτησε την ταινία «The King of Staten Island» και συνυπογράφει το σενάριο με τον Ντέιβ Σάιρους.

Η κωμωδία έχει θέμα τα παιδικά χρόνια και την ενηλικίωση του Ντέιβιντσον στο νησί και δήμο της Νέας Υόρκης, Στάτεν Άιλαντ συμπεριλαμβανομένης της απώλειας του πατέρα του την 11η Σεπτεμβρίου και την είσοδό του στον κόσμο της stand-up κωμωδίας.

Η Μοντ Άπατοου, κόρη του Τζαντ Άπατοου πρωταγωνιστεί στην ταινία μαζί με τους Μπελ Πάουλι, Μαρίζα Τομέι και Μπίλι Μπερ.

Οι Άπατοου και Ντέιβιντσον αποκάλυψαν την είδηση κατά τη διάρκεια χιουμοριστικής συνομιλίας μέσω βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία πρότειναν ιδέες για τον τρόπο κυκλοφορίας της ταινίας, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής DVD και της πώλησης του στην Times Square, προτού αποφασίσουν να ζητήσουν από την Universal να τη διαθέσει σε υπηρεσία on demand.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ