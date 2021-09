IMMF 2021: «Μικρός» Κινηματογράφος σε ζωντανή σύνδεση

Για ενδέκατη χρονιά το International Micro μ Festival δίνει ραντεβού με το κοινό του. Το αγαπημένο κινηματογραφικό φεστιβάλ που διεξάγεται ζωντανά και ταυτόχρονα σε αρκετές Ελληνικές πόλεις και στο Παρίσι επιστρέφει με ασφάλεια στις αίθουσες και συναντά τους θεατές από τις 7 ως τις 10 Οκτωβρίου απ’ άκρη σε άκρη της Ελλάδος και στο Παρίσι προσφέροντας τους τη γνωστή του ανεπανάληπτη κινηματογραφική εμπειρία.

Η κεντρική εκδήλωση του IMμF 2021, το «ζωντανό» ελληνικό διαγωνιστικό μέρος του,θα προβληθεί το Σάββατο 9 Οκτωβρίου ταυτόχρονα στις 9 πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού προσκαλώντας το κοινό να παρακολουθήσει τις 15 ταινίες μικρού μήκους και να ψηφίσει την αγαπημένη του.

Τις υπόλοιπες ημέρες οι θεατές στις περισσότερες πόλεις θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν και να επιλέξουν για πρώτη φορά την αγαπημένη τους Σπουδαστική Ελληνική ταινία στο πρωτοεμφανιζόμενο στο Microμ σπουδαστικό διαγωνιστικό και φυσικά τις Ευρωπαϊκές “μικρές” ταινίες πρώτης προβολής στην Ελλάδα στο καθιερωμένο διεθνές μέρος του φεστιβάλ.

Τα Βραβεία που θα δοθούν στους νικητές του Διαγωνιστικού και του Σπουδαστικού θα είναι συνολικής αξίας άνω των 4.000€ και σαν στόχο έχουν να διευκολύνουν τις επόμενες παραγωγές των κινηματογραφιστών που θα αναδειχθούν μέσω της ψηφοφορίας του κοινού.

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.viva.gr/tickets/festival/international-micro-m-festival-2021/

Micro μ Festival - Σπουδαστικό



Το Micro μ Festival από την πρώτη χρονιά διοργάνωσης του, το μακρινό 2011, σαν στόχο είχε την ενθάρρυνση των νέων κινηματογραφιστών να συνεχίσουν την δημιουργική τους πορεία και για το λόγο αυτό τα βραβεία του πάντα σκοπό έχουν τη βελτίωση των συνθηκών παραγωγής στις επόμενες ταινίες των κινηματογραφιστών που διακρίνονται στην ψηφοφορία του κοινού.



Δέκα και πλέον χρόνια μετά και θέλοντας να διευρύνουμε την πρόσφορα μας και στην νέα γενιά των κινηματογραφιστών εντάσσουμε μία νέα ενότητα στις δράσεις του φεστιβάλ, το Σπουδαστικό Διαγωνιστικό. Στο μέρος αυτό του Φεστιβάλ, το κοινό σε επιλεγμένες πόλεις του φετινού μας δικτύου θα έχει την ευκαιρία να επιλέξει την «Αγαπημένη Σπουδαστική Ταινία» του IMμF2021.



Ο νικητής σκηνοθέτης του Σπουδαστικού διαγωνιστικού Τμήματος θα κερδίσει το δικαίωμα στην επόμενη παραγωγή του για δωρεάν υπηρεσίες Post Production ή ενοικίασης εξοπλισμού από την RGB studios.

Οι πόλεις που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις φρέσκες κινηματογραφικές προτάσεις των νέων Ελλήνων Δημιουργών η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, και η Ξάνθη, ενώ οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής:



“A hard day’s night” του Μανώλη Κλωνάρη (6’)



“Blue to Rent” της Κατερίνας Μαρίας Τσουκαλά (10’)



“Cyber-ex” της Αντιγόνης Μπιτσικώκου (11’)



“Small Talk With The Bad Man”των Νίκου Κολιούκου & Μένης Τσιλιανίδου (15’)



“Ελαστικός Κύκλος” του Σπύρου Μαυραγάνη (18’)



“Εποχή Κυνηγιού” του Δημήτρη Θεοχαρίδη (19’ 30’’)



“Κορνίζες” του Αλέξανδρου Λαγκαδινού (6’)



“Ο Δικός Μου Προσωπικός Λίβανος” του Θοδωρή Παναγόπουλου (16’)



“Πικρό Γάλα” των Αλκιβιάδη Παπαδόπουλου & Κατερίνας Αδαμίδου (22’30’’)



“Το Ραδιοφωνάκι” του Ορέστη Ρούσκα (8’)

Info



Αθήνα CineΤριανόν 8/10 Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα

Θεσσαλονίκη Θέατρο Σοφούλη 7/10 Τραπεζούντος 5

Ξάνθη Λαογραφικό Μουσείο Φ.Ε.Ξ. 8/10 Αντίκα 7

* Για την ώρα έναρξης και τις τιμές των εισιτηρίων ενημερωθείτε από το site του Micro μ ή τηλεφωνικά από τα ταμεία των χώρων.

Αγορά Εισιτήριων :

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα τηρηθούν σε κάθε αίθουσα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ την Δευτέρα 4/10



Για τη διαδικτυακή παρακολούθηση του Micro μ πληροφορίες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ από 1/10

Micro μ Festival - Διεθνές Μέρος



Το καθιερωμένο πλέον Διεθνές μέρος του Microμ επιστρέφει στην κινηματογραφική αίθουσα φιλοξενώντας ταινίες μικρού μήκους πρώτης προβολής στην Ελλάδα.



Μετά την εντυπωσιακή απήχηση που είχε τις προηγούμενες χρονιές στο κοινό αυτή η νέα ενότητα του Microμ Festival, φέτος δώσαμε ακόμη μεγαλύτερο βάρος στην επιλογή των ταινιών που θα έχει την ευκαιρία το ελληνικό κοινό να παρακολουθήσει. Με σύμμαχο τον μεγάλο αριθμό ταινιών που μας εμπιστεύτηκαν οι κινηματογραφιστές από κάθε γωνιά του πλανήτη επιλέξαμε δέκα Ευρωπαϊκές ταινίες της τελευταίας χρονιάς για να κάνουν την Επίσημη Ελληνική τους πρεμιέρα.



Οι ταινίες αντιπροσωπεύουν ένα ευρύ γεωγραφικό φάσμα της ανεξάρτητης ευρωπαϊκής κινηματογραφικής παράγωγης με τον καλύτερο δυνατό τρόπο καθώς όλες τους έχουν αποσπάσει διεθνείς διακρίσεις σε φεστιβάλ του εξωτερικού.



Οι πόλεις που θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τις ευρωπαϊκές “μικρές” πρεμιέρεςείναι η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Ξάνθη, ενώ οι ταινίες που θα προβληθούν είναι οι εξής:



A Girls (Κύπρος), του Αντώνη Πέτορυ (10')



Hagar (Ισραήλ), των Alma Hemmo& Shauly Melaed (19')



Fibonacci (Τσεχία), του Vitezslav Chovanec(8' 30'')



Summer Time (Γαλλία), της Andra Tévy(15')



Angel (Ρωσία), του Alexander Petrov (15')



J'arrive (Γαλλία), του Bertrand Basset(15')



Garland (Ρωσία), του Nikita Andrienko (12')



Queen (Νορβηγία), της Mari Ørstavik (19')



First-Time Sex Rules (Ρωσία), της Polina Kondrateva (13')



Klingert’s Diving Suit (Πολωνία), του Artur Wyrzykowski (20')

INFO



Διεθνές μέρος :

Αθήνα Cine Τριανόν 10/10 Κοδριγκτώνος 21, Αθήνα

Θεσσαλονίκη Θέατρο Σοφούλη 7/10 Τραπεζούντος 5, Καλαμαριά

Ξάνθη Λαογραφικό Μουσείο Φ.Ε.Ξ. 10/10 Αντίκα 7

* Για την ώρα έναρξης και τις τιμές των εισιτηρίων ενημερωθείτε από το site του Micro μ ή τηλεφωνικά από τα ταμεία των χώρων.

Αγορά Εισιτηρίων:

Τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα τηρηθούν σε κάθε αίθουσα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του φεστιβάλ τη Δευτέρα 4/10.