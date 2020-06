Νέο ντοκιμαντέρ του Showtime για τις «The Go-Go’s» το συγκρότημα των μεγάλων επιτυχιών

Όποιος ακούει τα «We Got the Beat» και «Our Lips Are Sealed» και θέλει να ανέβει στην πίστα για να χορέψει μπορεί να δει το ντοκιμαντέρ «The Go-Go’s» του Showtime που εστιάζει στο γυναικείο πανκ-ποπ συγκρότημα που κυριαρχούσε στους ραδιοφωνικούς σταθμούς τη δεκαετία του 1980.

Το ντοκιμαντέρ που σκηνοθετεί η Άλισον Έλγουντ, δημιουργός του ντοκιμαντέρ Hulu «Laurel Canyon» προβλήθηκε πρόσφατα από το Hulu.

«Το συγκρότημα παραχώρησε πλήρη πρόσβαση σε αυτή τη γλαφυρή βιογραφία με ειλικρινείς συνεντεύξεις και πλάνα αρχείου για να αφηγηθεί την πραγματική ιστορία της μετεωρικής ανόδου στη φήμη και τα ταξίδια, τους θριάμβους, τα γέλια και τους αγώνες στην πορεία».

«Το ζήσαμε και επιβιώσαμε» αναφέρει η μπάντα σε ανακοίνωσή της. «Τώρα, κοιτάζοντας πίσω την ιστορία μας μέσω αυτής της ταινίας, ξεκινάμε ξανά το ταξίδι μας ως συγκρότημα: τη διασκέδαση, την περιπέτεια, τα πάνω και τα κάτω. Ελπίζουμε ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα δείξει στον κόσμο ότι ήμασταν πρωτοπόρες και πώς η εμπειρία μας άνοιξε τον δρόμο για πολλές άλλες γυναίκες (και μερικούς άνδρες!) μουσικούς» σημειώνεται στην ανακοίνωση.

«Ενώ η μουσική τους είναι τέλεια για καλοκαιρινή κυκλοφορία, αν ακούσεις τους στίχους τους, ανακαλύπτεις μια λιτότητα και κομψότητα που χρησιμεύει ως τέχνασμα κάτω από μια φαινομενικά χαρούμενη επιφάνεια» είπε η Έλγουντ. «Το καλοκαίρι του 2020 σίγουρα θα είναι διαφορετικό για τους περισσότερους από εμάς. Είναι φανταστικό το ότι το κοινό του Showtime θα έχει την ευκαιρία να δει την ταινία μας και να βιώσει τις Go-Go's με νέο και ουσιαστικό τρόπο» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ