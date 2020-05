Ο Ρότζερ Ντίκινς ξεκίνησε podcast για τη δημιουργία ταινιών

Ένας από τους κορυφαίους διευθυντές φωτογραφίας όλων των εποχών, ο Ρότζερ Ντίκινς, ξεκίνησε ένα podcast μαζί με τη σύζυγό του και μακροχρόνια συνεργάτη του, Τζέιμς Ντίκινς.

Η εκπομπή έξι επεισοδίων με τίτλο «Team Deakins» περιλαμβάνει συζητήσεις για τη δημιουργία ταινιών, με επιμέρους θέματα τον εντοπισμό τοποθεσίας, τον φωτισμό, τη σύνθεση των κινηματογραφικών λήψεων, την επιχειρηματική πλευρά του κλάδου και πολλά άλλα.

Η Τζέιμς Ντίκινς εξήγησε στο Collider τους λόγους, για τους οποίους ξεκίνησε το podcast.

«Έχουμε το website μας εδώ και χρόνια και μας αρέσει να συνδεόμαστε με ανθρώπους που μοιράζονται την εμπειρία τους μαζί μας. Έχουμε κάνει πολλά Q&As και έχουμε απαντήσει σε ερωτήσεις και αντιληφθήκαμε ότι συχνά απαντάμε στα ίδια ερωτήματα. Έτσι η ιδέα για το podcast ήρθε πέρσι και ο Ρότζερ θεώρησε ότι θα ήταν κάτι ενδιαφέρον. Έχουμε τόσες πολλές ιδέες για τα επεισόδια και συνεργαζόμαστε με ανθρώπους από διαφορετικούς τομείς της τέχνης» τόνισε.

Τα επεισόδια περιλαμβάνουν συζητήσεις με τον σκηνοθέτη, Τζον Κρόουλι και τον πρωταγωνιστή του «1917», Τζορτζ ΜακΚέι.

Ο Ρότζερ Ντίκινς έχει κερδίσει τις τελευταίες δεκαετίες συνολικά 14 υποψηφιότητες για Όσκαρ για το έργο του και βραβεύθηκε πέρυσι για την ταινία «1917» σε σκηνοθεσία Σαμ Μέντες και το 2018 για το «Blade Runner 2049».

Έχει συνεργαστεί με τους αδελφούς Κοέν (Barton Fink, Fargo, The Big Lebowski, No Country for Old Men κ.ά), με τον Μάρτιν Σκορσέζε (Kuntun), Ντενί Βιλνέβ (Sicario, Blade Runner 2049).

