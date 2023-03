Όσκαρ 2023: H συγκίνηση της Τζέιμι Λι Κέρτις για τους γονείς της και το πρώτο της βραβείο

Η Aμερικανίδα ηθοποιός Τζέιμι Λι Κέρτις έλαβε το πρώτο Όσκαρ της καριέρας της για την ερμηνεία της στην ταινία «Everything Everywhere All at Once».

Η ελεύθερη ερμηνεία της Ντέιρντρε, μοναχικής και ψυχαναγκαστικής υπαλλήλου του IRS, που μεταμορφώνεται σε παθιασμένη ερωμένη σε εναλλακτικό σύμπαν όπου οι άνθρωποι έχουν... χοτ-ντογκ για δάχτυλα, της χάρισε το αγαλματίδιο. Κέρδισε τις ανταγωνίστριές της Άντζελα Μπάσετ («Black Panther: Wakanda Forever»), Κέρι Κόντον («Τα πνεύματα του Ινισέριν») Χονγκ Τσάου («Η φάλαινα») και Στέφανι Χσου («Τα πάντα όλα»).

Η κόρη του θρυλικού Τόνυ Κέρτις έλαβε το Β' Βραβείο Γυναικείου Ρόλου κι όταν ανέβηκε στη σκηνή, δυσκολεύτηκε να κρύψει τη συγκίνηση της. Η Τζέιμι Λι Κέρτις είπε πως οι γονείς της, Τόνι Κέρτις και Τζάνετ Λι, είχαν προταθεί για Όσκαρ χωρίς να κερδίσουν. «Κέρδισα Όσκαρ!» είπε η 64χρονη ηθοποιός και τους έστειλε ένα φιλί στον ουρανό. Η ηθοποιός αφιέρωσε κι ένα μεγάλο κομμάτι της ομιλίας της, στη σημασία του να κερδίζουν Όσκαρ ταινίες αυτής της κατηγορίας.

