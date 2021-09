Πέθανε ο ηθοποιός του Sex and the City, Γουίλι Γκάρσον

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών ο ηθοποιός Γουίλι Γκάρσον, ο οποίος ήταν ευρέως γνωστός από τη συμμετοχή του στη σειρά Sex and the City και τις κινηματογραφικές ταινίες της θρυλικής σειράς.

Στη σειρά Sex and the City, ο Γουίλι Γκάρσον ενσάρκωσε τον ρόλο του Στάνφορντ Μπλατς, του ομοφυλόφιλου φίλου της Κάρι Μπράντσο (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ).

Σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, ο Γουίλι Γκάρσον πέθανε από καρκίνο το απόγευμα της Τρίτης (21/9).

Willie Garson, best known for his roles in "Sex and the City" and "White Collar," has died at age 57. https://t.co/7zadLAoCMb pic.twitter.com/cK3hiMxxZx