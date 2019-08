Το αμερικανικό Φεστιβάλ Μαύρου Κινηματογράφου στο Ηνωμένο Βασίλειο

«Black and Blue,» «Farming» και «If Not Now, When» είναι μεταξύ των τίτλων που θα προβληθούν στην εναρκτήρια εκδήλωση του αμερικανικού Φεστιβάλ Μαύρου Κινηματογράφου στο Ηνωμένο Βασίλειο.



Το αμερικανικό Φεστιβάλ Μαύρου Κινηματογράφου ταξιδεύει για πρώτη φορά από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού και προσγειώνεται στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο.



Το τριήμερο ABFF London, το οποίο παρουσιάστηκε χθες, περιγράφεται ως «αναπόσπαστο μέρος μιας σειράς ενεργειών που αποσκοπούν στη διεθνή προβολή και επέκταση του αμερικανικού Φεστιβάλ Μαύρου Κινηματογράφου», και εντάσσεται στο πλαίσιο συνεργασίας με το Screen Nation.



«Η Global Film Series του ABFF παρέχει μια μοναδική πλατφόρμα για τους μαύρους ηθοποιούς και κινηματογραφιστές σε διεθνές επίπεδο για να δημιουργήσουν νέες συμμαχίες και να μοιραστούν το έργο τους», δήλωσε ο ιδρυτής του ABFF και CEO της ABFF Ventures, Jeff Friday, ο οποίος θα εμφανιστεί σε μια από τις συζητήσεις του φεστιβάλ. «Αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την ανάπτυξη αυτών των συνεργειών που μπορούν να βοηθήσουν στην ενημέρωση της Αφρικανικής Διασποράς στο σύνολό της», πρόσθεσε.



Το ABFF London φτάνει σε μια εποχή που το θέμα των μαύρων βρετανικών ταλέντων που αναγκάζονται να μετακομίσουν στο Χόλιγουντ για να προωθήσουν τη δουλειά τους εξακολουθεί να αποτελεί σημαντικό θέμα συζήτησης. Σε ομιλία του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου το 2016, ο ηθοποιός Ντέιβιντ Ογιελόβο προέτρεψε το Ηνωμένο Βασίλειο να σταματήσει την «εξαγωγή ταλέντων» και «να υιοθετήσει την πολυμορφία».



Το ABFF London θα διεξαχθεί από τις 27 έως τις 29 Σεπτεμβρίου στο Picturehouse Central.