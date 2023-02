Καρκίνος του μαστού και προληπτικές εξετάσεις

Ο προληπτικός έλεγχος του καρκίνου του μαστού αναφέρεται στις εξετάσεις που γίνονται πριν παρουσιαστούν σημάδια ή συμπτώματα της νόσου. Είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη πρακτική καθώς η έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου είναι βασική προϋπόθεση για την επιτυχή αντιμετώπιση και την πλήρη ίαση. Αν και ο καρκίνος του μαστού μπορεί να εμφανιστεί και σε άνδρες, είναι πολύ πιο συχνός στις γυναίκες. Συνεπώς οι προληπτικοί έλεγχοι για τη νόσο είναι προσανατολισμένοι κυρίως στις γυναίκες. (Check out this article to see how breast cancer may impact a person’s sexuality).

Είναι πάντα χρήσιμο να γνωρίζετε τις διάφορες μεθόδους πρόληψης και να τις συζητάτε με τον γιατρό σας ώστε να αποφασιστεί η βέλτιστη προσέγγιση προσέγγιση στην δική σας περίπτωση. Αυτή μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ηλικία του ατόμου, τους παράγοντες κινδύνου και τις τρέχουσες περιστάσεις. Ακολουθούν κάποιες συστάσεις προληπτικών ελέγχων και οι διαθέσιμες εξετάσεις αυτή την στιγμή:

Το United States Preventive Services Task Force (USPSTF) συστήνει στις γυναίκες μεταξύ 50 – 74 ετών που βρίσκονται σε μέτριο κίνδυνο για την εμφάνιση καρκίνου του μαστού, να υποβάλλονται σε μαστογραφία κάθε 2 χρόνια.

Η μαστογραφία είναι μια απεικονιστική εξέταση των μαστών. Αυτή την στιγμή θεωρείται η καλύτερη μέθοδος για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού. Κατά την μαστογραφία η ασθενής στέκεται μπροστά σε μηχάνημα ακτινών Χ και ακουμπά τους μαστούς σε μια πλαστική επιφάνεια. Στη συνέχεια μια άλλη πλαστική επιφάνεια σταθεροποιεί τους μαστούς από πάνω ώστε να ακινητοποιηθούν όσο λαμβάνεται η ακτινογραφία.

Οι γιατροί μπορεί να συστήσουν στις γυναίκες που εμφανίζουν υψηλό κίνδυνο εμφάνιση της νόσου να πραγματοποιήσουν μαγνητική μαστογραφία. Συνήθως οι μαγνητικές μαστογραφίες δεν συστήνονται σε γυναίκες μέτριου κινδύνου εμφάνισης της νόσου, καθώς κάποιες φορές μπορεί να επιδείξουν μη φυσιολογικά αποτελέσματα ακόμα και όταν δεν υπάρχει παρουσία καρκίνου.

Ο υπέρηχος μαστών συνήθως δεν χρησιμοποιείται ως διαγνωστική εξέταση για τον καρκίνο του μαστού, μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά σε νέες γυναίκες και γυναίκες με πυκνό ιστό στους μαστούς.

Μια κλινική εξέταση των μαστών μπορεί να λάβει χώρα από τον γιατρό σε κάθε επίσκεψη ρουτίνας. Κατά την διάρκεια της εξέτασης ο γιατρός χρησιμοποιεί τα χέρια του για να αισθανθεί τυχόν όγκους ή άλλες αλλαγές στην υφή των μαστών.

Τέλος, ένας έλεγχος μπορεί να γίνει και από την ίδια την γυναίκα ανά πάσα στιγμή. Γνωρίζοντας την φυσιολογική εμφάνιση και αίσθηση των μαστών σας, θα μπορείτε καλύτερα να διακρίνετε και να αναφέρετε στον γιατρό σας τυχόν μεταβολές που διαπιστώσατε.

Αν και ο προληπτικός έλεγχος για τον καρκίνο του μαστού έχει ξεκάθαρα οφέλη, ενέχει και κάποιους κινδύνους όπως ψευδώς θετικά αποτελέσματα και περιστασιακά, υπερδιάγνωση και υπεραντιμετώπιση όγκων που σε άλλη περίπτωση δεν θα προκαλούσαν συμπτώματα ή προβλήματα. Γι’ αυτούς τους λόγους είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε τον γιατρό σας, ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος να σας καθοδηγήσει στην ορθή πρόληψη της νόσου.

https://andrologia.gr/