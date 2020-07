Συμβουλές για καλύτερο σεξ από έναν βουδιστή μοναχό

Θα μπορούσαν οι οδηγίες και οι συμβουλές ενός βουδιστή μοναχού να βοηθήσουν έναν σύγχρονο άνθρωπο ώστε να βελτιώσει τη σεξουαλική του ζωή; Η κυκλοφορία του βιβλίου "The Passion Book: A Tibetan Guide to Love and Sex," (Το βιβλίο του πάθους: ένας Θιβετιανός οδηγός για την αγάπη και το σεξ), έρχεται να απαντήσει ακριβώς σε αυτό το ερώτημα. Η πρόκληση γίνεται ακόμα μεγαλύτερη εάν ληφθεί υπόψη ότι το πρωτότυπο γράφηκε το 1938 από τον θιβετιανό βουδιστή μοναχό Gendun Chopel. Πρόκειται για μια συλλογή σύντομων και αισθησιακών ποιημάτων τα οποία επίσης εξυπηρετούν ως ένας ευχάριστος οδηγός για καλύτερο σεξ.

Σημειώνεται ότι ο Gendun Chopel έγινε μοναχός σε πολύ μικρή ηλικία, στις αρχές της εφηβείας του κι αποφάσισε να επιστρέψει στα εγκόσμια σε ηλικία 30 ετών. Στο βιβλίο του περιγράφεται γλαφυρά η ανακάλυψη της χαράς της σεξουαλικότητας για πρώτη φορά και μάλιστα μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο όλες οι σαρκικές απολαύσεις ήταν απαγορευμένες.

Ο τρόπος με τον οποίο ο μοναχός περιγράφει την ερωτική εμπειρία είναι ποιητικός αλλά δε μένει μόνο εκεί. Τα βιβλίο χωρίζεται σε 4 κεφάλαια: "Το φιλί", "Περιγράφοντας τρόπους απόλαυσης", "Παίζοντας με το όργανο" και "Διαφορετικές μέθοδοι συνουσίας". Αντιλαμβάνεται τη σεξουαλική ευχαρίστηση ως ανθρώπινο δικαίωμα και τονίζει τη σημασία της γυναικείας συγκατάθεσης για τη σεξουαλική επαφή.

Το πρώτο κεφάλαιο είναι επίσης αυτό που αναδεικνύει τη σημασία της επίγνωσης και της ευσυνειδητότητας κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Ο μοναχός μάλιστα τονίζει πόσο σημαντικό είναι να εστιάσει κανείς την προσοχή του στο παρόν της επαφής και στις αισθήσεις που λαμβάνει από αυτή χωρίς να κρίνει. Πρόκειται ουσιαστικά για την πρακτική του διαλογισμού κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η πρακτική αυτή θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση τόσο των καταναγκαστικών σεξουαλικών συμπεριφορών όσο και ορισμένων σεξουαλικών διαταραχών, όπως είναι ο χρόνιος πόνος γεννητικών οργάνων και τη στυτική δυσλειτουργία.

Ερμηνεύοντας λοιπόν το έργο του βουδιστή μοναχού υπό το πρίσμα της σύγχρονης σεξουαλικής εμπειρίας, οι ειδικοί της σεξουαλικής υγείας επισημαίνουν ότι ο διαλογισμός κατά τη διάρκεια του σεξ μπορεί να επιτρέψει στο άτομο να βυθιστεί στις σεξουαλικές αισθήσεις, επιτυγχάνοντας υψηλότερα επίπεδα διέγερσης. Οι δύο σύντροφοι μπορούν επίσης να εστιάσουν την προσοχή τους ο ένας στο σώμα του άλλου, καθώς και στα σημεία σύνδεσης. Όταν ο νους φεύγει σε άλλες άσχετες κι ενδεχομένως αρνητικές σκέψεις, χωρίς καμία κριτική, απλά γίνεται η επαναφορά στο σώμα και την αναπνοή.

Από νευροεπιστημονική άποψη, ο διαλογισμός μπορεί να ενισχύσει τη γνωστική λειτουργία και να βελτιώσει δεξιότητες του ατόμου που σχετίζονται με την αποφυγή των αυτοματισμών και τη δυνατότητα του ατόμου να βάλει μια παύση ανάμεσα σε μια παρόρμηση και μια δράση. Παράλληλα μπορεί να βοηθήσει το άτομο να «ξεμάθει» μαθημένους φόβους, όπως είναι ο φόβος της κακής σεξουαλικής επίδοσης.

Για να μεταφερθούν όμως τα οφέλη του διαλογισμού στη σεξουαλική απειρία είναι σημαντικό το άτομο να έχει εξασκηθεί σε αυτόν σε πρώτη φάση εκτός σεξουαλικού πλαισίου. Πιο συγκεκριμένα το άτομο θα πρέπει να κάνει σε καθημερινή βάση ασκήσεις ευσυνειδητότητας, ξεκινώντας από την αναπνοή και την παρατήρηση του τι συμβαίνει στο σώμα, ποια αίσθηση είναι ευχάριστη και ποια όχι. Στη συνεχεία μπορεί να εστιάσει σε κάθε αίσθηση κατά τη διάρκεια του ντους, ή ενώ κάνει ένα περίπατο ακόμα και κατά την προετοιμασία ή την κατανάλωση του φαγητού. Με αυτόν τον τρόπο θα ενισχυθεί η δεξιότητα του ατόμου να μένει στην παρούσα εμπειρία και να εστιάζει στις αισθήσεις του. Όταν κατακτηθεί, η νέα αυτή δεξιότητα μπορει να αξιοποιηθεί και κατά τη σεξουαλική δραστηριότητα. Με τον τρόπο αυτό αναδεικνύεται η μοναδικότητα της κάθε επαφής και η ποίηση της σεξουαλικής ευχαρίστησης.

Πηγή: andrologia.gr