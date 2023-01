Australian Open: Νίκη για τα αδέρφια Τσιτσιπά στο διπλό

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τη νίκη του στο μονό, συνεχίζει την πορεία του και στο διπλό του Australian Open.

Μαζί με τον αδερφό του Πέτρο, καθώς επικράτησαν των Ραμάναθαν και Ρέγες Βαρέλα με 2-1 σετ και μάλιστα με ανατροπή 3-6, 7-5, 6-3, μετά από δύο ώρες αγώνα.

Η νίκη αυτή είναι η πρώτη νίκη που πέτυχαν τα δύο αδέρφια σε Grand Slam. Επόμενοι αντίπαλοί τους θα είναι οι Κούλχοφ/Σκάπσκι που είναι και οι επικεφαλής του ταμπλό.

