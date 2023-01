Γιούε Γουάν - Μαρία Σάκκαρη 1-4

Η Μαρία Σάκκαρη κάνει πρεμιέρα στο Όπεν της Αυστραλίας. Στο πρώτο γκραν σλαμ της χρονιάς η Ελληνίδα, No.6 στην παγκόσμια κατάταξη, θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Γιούε Γουάν από την Κίνα (Νο. 119)

Αυτή είναι η πρώτη φορά που η Γουάν αγωνίζεται στο κυρίως ταμπλό του Australian Open, αλλά και η πρώτη φορά που Σάκκαρη και Γουάν βρίσκονται αντιμέτωπες.

Το ματς καλύπτει τηλεοπτικά το Eurosport 2, που εκπέμπει από τις συχνότητες της Nova.

Greece lightning ⚡️



No. 6 seed @mariasakkari kicks off her #AO2023 against Yuan Yue.#AusOpen pic.twitter.com/ODT3xo2S1U