Η φαντασμαγορική διοργάνωση του Ironman 70.3 Greece στη Βουλιαγμένη

Ρεπορτάζ: Αλέξανδρος Παπαδόπουλος

Φωτογραφίες - Βίντεο: Γιώργος Δαγαλάκης

Με τον αριθμό – ρεκόρ των 1.600 και πλέον συμμετεχόντων, δεκάδων αθλητών και αθλητριών αλλά και εκατοντάδων ερασιτεχνών που αγαπούν τον αθλητισμό και θέλουν να δοκιμάσουν τα όριά τους σε ένα ιδιαίτερα επίπονο αγώνα, πραγματοποιήθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία την Κυριακή 23 Οκτωβρίου στη Βουλιαγμένη, ο παγκόσμιας εμβέλειας αθλητικός αγώνας τριάθλου, το IRONMAN 70.3 Vouliagmeni Greece.

Το τρίαθλο είναι ένα ιδιαίτερα επίπονο αγώνισμα, που απαιτεί μεγάλη ψυχική δύναμη εκτός από εξαιρετική φυσική κατάσταση και ξεχωριστές αθλητικές ικανότητες, καθώς πρόκειται για συνδυασμό τριών αθλημάτων. Ξεκινάει με κολύμβηση αντοχής στην ανοικτή θάλασσα συνολικής απόστασης δύο (2) χιλιομέτρων, ακολουθεί η ποδηλασία σε δημόσιο δρόμο για 90 χιλιόμετρα και ολοκληρώνεται με δρομικό αγώνα απόστασης 21,1 χιλιομέτρων, ήτοι απόσταση μισού μαραθωνίου δρόμου.

Το IRONMAN αποτελεί την κορυφαία παγκοσμίως τριαθλητική διοργάνωση με περισσότερους από 160 αγώνες το χρόνο, σε πάνω από 90 χώρες του πλανήτη, με 400.000 και πλέον συμμετέχοντες.

Στην άψογη οργανωτικά διοργάνωση που διεξήχθη υπό την αιγίδα του δήμου Βάρης –Βούλας- Βουλιαγμένης στο Yabanaki του Varkiza Ρesort, πέρα από το ρεκόρ των 1.600 συμμετεχόντων, από 65 διαφορετικές χώρες και 850 πόλεις από όλο τον κόσμο, σημαντικότατη ήταν και η συμβολή των περισσότερων από 500 εθελοντών, που έδωσαν και την ψυχή τους για την επιτυχία της διοργάνωσης, από τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι τη λήξη του αγώνα και τις απονομές στους νικητές που ακολούθησαν αργά το απόγευμα.

Οι ξεχωριστοί συμμετέχοντες, οι υπεραθλητές της ζωής

Ανάμεσα στους χιλιάδες συμμετέχοντες του αγώνα, υπάρχουν και οι πραγματικοί υπεραθλητές της καθημερινής ζωής, οι συνάνθρωποι μας με αναπηρίες, οι διακεκριμένοι αθλητές ΑΜΕΑ, που υπερβάλλουν εαυτούς για να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο ιδιαίτερα επίπονο αθλητικό δρώμενο.

Στην συγκεκριμένη διοργάνωση, ξεχωρίζουν η συμμετοχή των IRONBROTHERS, από το εξωτερικό, όπως του Έλληνα αθλητή Χρήστου Κορομηλά.

Οι IRONBROTHERS, είναι δύο αδέλφια από την Πορτογαλία, με πραγματικά σιδερένια θέληση, ο Πέδρο και ο Μιγκέλ Φερέϊρα Πίντο. Ο ένας αδελφός είναι αρτιμελής ενώ ο έτερος έχει ποσοστό αναπηρίας κοντά στο 90% και απόλυτη αδυναμία κίνησης. Ωστόσο αυτό δεν τους εμποδίζει σε καμία περίπτωση να συμμετάσχουν εδώ και χρόνια στους αγώνες τριάθλου, με τον ένα εκ των δύο, να κολυμπάει, να ποδηλατεί και να τρέχει, τραβώντας τον αδελφό του με το ειδικό κανό, ή με το ειδικό καροτσάκι που τραβάει και σπρώχνει αντίστοιχα στην ποδηλατική και τη δρομική διαδρομή. Το ποιος είναι ποιος από τους δύο δεν έχει καμία σημασία, αφού όταν αγωνίζονται, είναι κυριολεκτικά ένα σώμα μια ψυχή.

Όσο για τον συμπατριώτη μας, τον τυφλό αθλητή Χρήστο Κορομηλά, μετέχει με ιδιαίτερη επιτυχία στο δύσκολο αυτό αγώνισμα τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, έχοντας τη βοήθεια που απαιτείται, είτε άλλων συναθλητών του, είτε της μαραθωνοδρόμου συζύγου του.

Ο CEO της EY ZEIN GREECE Θανάσης Παπαδημητρίου, κάνει ιδιαίτερη αναφορά στους ΑΜΕΑ αθλητές του IRONMAN.

Η εκκίνηση του αγώνα με την κολύμβηση

Όλοι οι συμμετέχοντες, οι διοργανωτές και οι εθελοντές, ήταν στις θέσεις τους αρκετά νωρίτερα από τις 7 το πρωί της Κυριακής.

Η εκκίνηση στον αγώνισμα της κολύμβησης, δόθηκε στις 8 το πρωί, στην παραλία του Yabanaki με μια φανταστική ανατολή ηλίου και υπό τους ήχους του εθνικού μας ύμνου, με όλους τους συμμετέχοντες να χειροκροτούν, ιδιαίτερα όταν ξεκίνησαν τον αγώνα τους οι IRONBROTHERS, αλλά και ο Χρήστος Κορομηλάς.

Οι εξαιρετικές καιρικές συνθήκες, με τη θάλασσα σε ιδανική θερμοκρασία, αλλά και το ελαφρό αεράκι να προσφέρει τις απαιτούμενες ανάσες δροσιάς στον ποδηλατικό αλλά και δρομικό αγώνα, βοήθησαν σημαντικά τους συμμετέχοντες -όπως οι ίδιοι παραδέχθηκαν- να έχουν τις ιδανικότερες συνθήκες κατά τη διάρκεια του τριάθλου.

Οι συμμετέχοντες κατά δεκάδες υπό την καθοδήγηση των διοργανωτών και των εθελοντών, βούτηξαν στο νερό ξεκινώντας τον αγώνα των δύο χιλιομέτρων κολύμβησης.

Ο Αρμάνδος Λινάρδος, εκ των υπευθύνων της διοργάνωσης του IRONMAN, μιλάει για τον αγώνα που ξεκίνησε αλλά και τα συνολικά δρώμενα του τριάθλου.

Το τρίαθλο συνεχίζεται με ποδηλασία 90 χιλιομέτρων

Αμέσως μετά τον τερματισμό του αγώνα κολύμβησης, οι συμμετέχοντες πήραν τα ποδήλατα τους, από τον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και ρίχτηκαν στη μάχη για να καλύψουν τα 90 χιλιόμετρα της δρομικής απόστασης.

Η υπεύθυνη Τύπου της διοργάνωσης Κλέλια Χαρίση, μιλάει με ενθουσιασμό για το IRONMAN, με φόντο τα πρώτα μέτρα μετά την εκκίνηση του ποδηλατικού αγώνα.

Σε πολλά σημεία της διαδρομής, οι θεατές χειροκροτούσαν και ενθάρρυναν τους αθλητές, ενώ και οι εθελοντές μαζί με το ιατρικό προσωπικό, ήταν παρόντες για να συνδράμουν σε ότι χρειαζόταν τους αγωνιζόμενους.

Μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου μέρους του τριάθλου, ακολούθησε για τους 1.600 συμμετέχοντες ο δρομικός αγώνας, των 21,1 χιλιομέτρων. Καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής, οι θεατές παρότρυναν τους αθλητές για να ξεπεράσουν τον εαυτό τους και να φθάσουν μέχρι τον τερματισμό.

Έκοψε πρώτος το νήμα ο 19χρονος Παναγιώτης Μπιτάδος

Ο Παναγιώτης Μπιτάδος, ο 19χρονος πρωταθλητής μας στο τρίαθλο με καταγωγή από τη Μυτιλήνη, ήταν αυτός που τερμάτισε πρώτος, κόβοντας την κορδέλα σε χρόνο 3 ώρες και 47 λεπτά. Πρόκειται για ένα αθλητή που αποτελεί το μέλλον του Ελληνικού τριάθλου και τη μεγάλη ελπίδα της χώρας μας για μια πολύ μεγάλη διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 που θα γίνουν στο Παρίσι.

Στις δηλώσεις του αμέσως μετά τον τερματισμό του, o Παναγιώτης Μπιτάδος μίλησε για τον αγώνα του, τις πολλές ώρες σκληρής προπόνησης, αλλά και τους μελλοντικούς του στόχους που φθάνουν μέχρι το Παρίσι και τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024.

Πρώτος ο Παναγιώτης Πολύζος στους ερασιτέχνες

Σε ότι αφορά τους ερασιτέχνες διαγωνιζόμενους, πρώτος τερμάτισε ο Παναγιώτης Πολύζος, δεύτερος ο Φίλιππος Βόκος, και τρίτος ο Βρετανός Ντιν Χάλγουελ. Εξαιρετικά τα πήγε και η τριάδα «Αίολος» αποτελούμενη από τους Άλκη Κυνηγάκη, Κώστα Γκελαούζο και Θοδωρή Μαροσούλη, που ήταν η πρώτη ομάδα που τερμάτισε στον αγώνα.

Πρώτη Ελληνίδα η Νάντια Σιτζανάκη

Σε ότι αφορά τις γυναίκες συμμετέχουσες, πρώτη τερμάτισε η Γαλλίδα Λόλα Μπασέτ, με χρόνο 4 ώρες 25 λεπτά και 25 δεύτερα. Την ακολούθησε στη 2η θέση η Νάντια Σιτζανάκη, που ήταν η πρώτη Ελληνίδα η οποία τερμάτισε στον αγώνα, με εξαιρετικό μάλιστα χρόνο. Μητέρα τριών παιδιών, βρίσκει τον χρόνο να αθλείται, έχοντας την αμέριστη συμπαράσταση της οικογένειάς της.

Πανευτυχής για την επιτυχία της, η Νάντια Σιτζανάκη, δήλωσε μετά τον τερματισμό της:

Πρόταση γάμου μετά τον τερματισμό

Μάρτυρες ενός ξεχωριστού event, έγιναν οι θεατές που βρίσκονταν στη γραμμή του τερματισμού, καθώς είδαν live, πρόταση γάμου. Ο Βασίλης Χασιώτης, είχε πάρει από πριν την απόφαση, να κάνει πρόταση γάμου στην καλή του, και μάλιστα προετοίμασε με τη βοήθεια των διοργανωτών, ένα υπέροχο σκηνικό, το οποίο και έλαβε χώρα μόλις τερμάτισε τον αγώνα. Φυσικά η αγαπημένη του που τον περίμενε στον τερματισμό δεν γνώριζε το παραμικρό. Έτσι όταν έτρεξε να τον αγκαλιάσει, ο Βασίλης αφού πήρε τις απαραίτητες ανάσες, γονάτισε μπροστά της, και ανοίγοντας το κουτάκι με το μονόπετρο της έκανε την πρόταση γάμου.

Μπορείτε να δείτε τι ακολούθησε...

Οι δηλώσεις του Δημάρχου Γρηγόρη Κωνσταντέλλου

Ο Δήμαρχος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, μίλησε με θέρμη τόσο για την επιτυχημένη διοργάνωση του IRONMAN, όσο και για την καθοριστική συμβολή των εθελοντών, στην επιτυχία του αγώνα.

Το κοινωνικό μήνυμα του αγώνα

Παράλληλα με τον αγώνα, η φροντίδα των διοργανωτών, ήταν να ολοκληρωθεί η διοργάνωση, χωρίς να αφήσει τίποτα πίσω της. Έτσι το Just Go Zero έγινε χορηγός του Ironman 70.3 Vouliagmeni Greece με κινητήριο δύναμη το όραμα για έναν κόσμο χωρίς απόβλητα, όπου τίποτα δεν είναι περιττό και όλα τα υλικά αποκτούν μια δεύτερη ζωή, για ένα πιο υγιές περιβάλλον και μια πιο βιώσιμη κοινωνία.

Συγκεκριμένα, μετά από ειδική μελέτη για όλα τα στάδια της εκδήλωσης, το Just Go Zero μερίμνησε ώστε μετά το πέρας του αγώνα να μην υπάρχει ίχνος πλαστικού, χαρτιού, αλουμινίου αλλά ούτε οργανικών αποβλήτων, τοποθετώντας κάδους κατά μήκος της διαδρομής αλλά και στα σημεία των εκδηλώσεων και αναλαμβάνοντας τη συλλογή τους ώστε να προωθηθούν προς ανακύκλωση και κομποστοποίηση και να παραμείνει η περιοχή καθαρή και πράσινη. Παράλληλα, συλλέχθηκαν ρούχα και παπούτσια, τα οποία επίσης θα προωθηθούν από την Polygreen για επαναχρησιμοποίηση ή ανακύκλωση.