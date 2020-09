Βόλεϊ: Στον ΟΦΗ ο Βραζιλιάνος Ντράγκο

Ο Βραζιλιάνος Φράνκο Ντράγκο θα είναι ο δεύτερος ξένος της ομάδας βόλεϊ του ΟΦΗ, ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου στην Α1 ανδρών.

Ο 24χρονος κεντρικός (2,03μ.), ο οποίος είναι και κάτοχος ιταλικού διαβατηρίου, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν στην αυστριακή Αμστέτεν, ενώ στο παρελθόν έχει παίξει επίσης στην πατρίδα του, με τις Σάντα Κρουζέιρο και Ζουίζ Ντε Φόρα, καθώς και στη γερμανική Μιτελντόιτσλαντ.

Η ανακοίνωση:

Ο Franco Drago στην ομάδα βόλεϊ του ΟΦΗ

Το ΤΑΑ ΟΦΗ ΒΟΛΕΙ ανακοινώνει την απόκτηση του 24χρονου Βραζιλιάνου (με ιταλικό διαβατήριο) κεντρικού (2μ03) Franco Drago, ο οποίος θα ενισχύσει την προσπάθεια της ομάδας μας, στη Volley League.

Franco Drago welcome to OFI VOLLEY BALL TEAM!

Ο Franco Drago (γενν. 6-9-1996) έχει αγωνιστεί στις παρακάτω ομάδες:

2019-2020: Amstetten – AUT

2018-2019: CV Mittleduetchland – GER

2016-2018: Juiz De Fora – BRA

2013-2016: Sada Cruzeiro – BRA

Players Details

NATIONALITY bra BRAZIL- ita ITALY-

POSITION MIDDLE BLOCKER

PASSPORT EU

NATIONAL TEAM NO

AVAILABLE YES

WEIGHT 85

SPIKE REACH 340

BLOCK JUMP 325

DOMINANT HAND RIGHT

HEIGHT 203

AGE 24

Clubs

2019-2020: Amstetten – AUT

2018-2019: CV Mittleduetchland – GER

2016-2018: Juiz De Fora – BRA

2013-2016: Sada Cruzeiro – BRA