Ο νεαρός Λιθουανός Μίκολας Αλέκνα έριξε τον δίσκο του στα 74,35 μ. την Κυριακή στη Ραμόνα (Οκλαχόμα, Ηνωμένες Πολιτείες) καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ Ανδρών, τα 74,08 μ. του Γερμανού Γιούργκεν Σουλτ, που διήρκεσε σχεδόν 38 χρόνια.

Την επίδοση ανακοίνωσε η World Athletics στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο 21 ετών Μίκολας Αλέκνα, γιος του δις Ολυμπιονίκη πρωταθλητή της δισκοβολίας Βιρτζίλιους Αλέκνα (2000, 2004), ξεπέρασε κατά πολύ την επίδοση του Σουλτ, τότε αθλητή της Ανατολικής Γερμανίας, του οποίου το παγκόσμιο ρεκόρ σημειώθηκε στις 6 Ιουνίου 1986 στο Νοϊμπράντενμπουργκ (Γερμανία).

Ο Μίκολας Αλέκνα έχει ήδη δύο παγκόσμια μετάλλια, το ασημένιο στο Γιουτζίν (Ηνωμένες Πολιτείες) το 2022 και το χάλκινο στη Βουδαπέστη το περασμένο καλοκαίρι, είναι δε ένα από τα φαβορί για το Ολυμπιακό βάθρο αυτό το καλοκαίρι στο Παρίσι.

Πριν από αυτόν τον αγώνα το ρεκόρ του ήταν 71,00 μ. και είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2023.

