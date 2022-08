Μια ασίστ για το 1-0 του Νεϊμάρ, μία...απλή προσπάθεια για το πρώτο του γκολ (4-0), και ένα ανάποδο ψαλίδι -το πρώτο στην καριέρα του σε επίσημο επαγγελματικό παιχνίδι-, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ (5-0) στη χθεσινή πρεμιέρα της Παρί Σεν Ζερμέν στη Ligue 1, επί της Κλερμόν.

Ο Λιονέλ Μέσι έγραψε ξανά ιστορία, αφού με το δεύτερο γκολ του ισοφάρισε τον Ρομάριο ως ο τρίτος κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία σύμφωνα με την Διεθνής Ομοσπονδία Ιστορίας και Στατιστικής Ποδοσφαίρου (IFFHS), φτάνοντας τα 772 επίσημα γκολ στην επαγγελματική του καριέρα, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca.

The whole stadium applauding and chanting “MESSI, MESSI, MESSI” after his unbelievable performance. RESPECT ❤️🐐🔥👏 pic.twitter.com/hwMG1fO9eH