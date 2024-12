Ο Νάνι ανακοίνωσε πως αποσύρεται από τα γήπεδα, σε ηλικία 38 ετών. Ο Πορτογάλος ακραίος επιθετικός ανακοίνωσε χθες το βράδυ το τέλος της σπουδαίας καριέρας του, που είχε ως τελευταίο σταθμό την Εστρέλα Αμαδόρα.

Ο διάσημος άσος κατέκτησε το Champions League με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον τελικό της Μόσχας το 2008 και φυσικά το Euro 2016 με την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Με τη φανέλα των «κόκκινων διαβόλων» πανηγύρισε τέσσερα πρωταθλήματα, ισάριθμα Λιγκ Καπ και τέσσερα Community Shield, στα χρόνια του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον στο «Ολντ Τράφορντ». Με την εθνική ομάδα είχε συνολικά 112 συμμετοχές και στην καριέρα του αγωνίστηκε επίσης με τις Σπόρτινγκ Λισαβόνας, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια, Λάτσιο, Ορλάντο, Βενέτσια, Mελβούρνη και Ντεμίρσπορ.

The time has come to say goodbye, I have decided to finish my career as a professional player. It’s been an amazing ride and I wanted to thank every single person who has helped me and supported me through the highs and lows during a career which lasted over 20 years and gave me… pic.twitter.com/3ZuSMrPHcR

— Nani (@luisnani) December 8, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ