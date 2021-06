Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Μπουφόν στην Πάρμα!

Στην Πάρμα, μέσω της οποίας συστήθηκε στο ιταλικό ποδόσφαιρο, επιστρέφει ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν, ο οποίος στα 43 του χρόνια θα υπερασπιστεί και πάλι την εστία των «παρμέντσι».

Με τη φράση «Ο Σούπερμαν επιστρέφει», ο σύλλογος του ιταλικού βορρά ανακοίνωσε τη συμφωνία του με τον εμβληματικό τερματοφύλακα, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του από το «Ένιο Ταρντίνι» το 1995, σε ηλικία μόλις 17 ετών, και έμεινε εκεί ως το 2001, όταν και μετακόμισε στο Τορίνο για λογαριασμό της Γιουβέντους.

Η Πάρμα υποβιβάστηκε από τη Serie A κι έτσι ο Μπουφόν θα αγωνιστεί την επόμενη σεζόν στη δεύτερη κατηγορία του ιταλικού πρωταθλήματος.

Δεν θα είναι πάντως η πρώτη συμμετοχή του στη Serie B, όπου έπαιξε και τη σεζόν 2006-07 με τη Γιουβέντους, όταν η τελευταία υποβιβάστηκε λόγω του σκανδάλου «Calciopoli».

