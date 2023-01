Απλά δεν υπάρχει: Ασύλληπτο τρίποντο σε αγώνα στη Λιθουανία!

Ένα πραγματικά απίθανο τρίποντο σημειώθηκε στον αγώνα ανάμεσα στη Νεβέζις με την Πιένο για το πρωτάθλημα μπάσκετ της Λιθουανίας.

Ο μπασκετμπολίστας της Νεβέζις είχε την τύχη με το μέρος του στο φινάλε της πρώτης περιόδου του αγώνα με την Πιένο, καθώς πέταξε την μπάλα πίσω από το κέντρο κι εκείνη, αφού χτύπησε στο πάνω μέρος του ταμπλό, εν συνεχεία διέγραψε απίθανη πορεία, καταλήγοντας στο καλάθι της αντίπαλης ομάδας.

SHOT OF THE SEASON ALERT IN LITHUANIA 🚨😱



🎥 @betsafeLKL pic.twitter.com/NnHwV1JKb0