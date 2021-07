Copa America: Με «ήρωα» τον Οσπίνα η Κολομβία έστειλε... σπίτι της την Ουρουγουάη

Η Κολομβία ήταν αυτή που επέζησε από τη «ρωσική ρουλέτα» των πέναλτι, με κορυφαίο τον Οσπίνα και με 4-2 απέκλεισε την Ουρουγουάη, κερδίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Αμέρικα όπου περιμένει τον νικητή του αγώνα Αργεντινή-Ισημερινός.

Ο αγώνας ήταν ένα κλασικό λατινοαμερικάνικο ντέρμπι με τις δύο ομάδες να παίζουν σκληρή άμυνα, θέλοντας να κρατήσουν πρώτιστα το μηδέν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα λίγες ευκαιρίες από Ουρουγουάη και Κολομβία και το τελικό 0-0, που έστειλαν τους δύο «μονομάχους» στην διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί ο Οσπίνα έκανε τη διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες μιας και απέκρουσε δύο πέναλτι, την ίδια ώρα που οι συμπαίκτες του είχαν το απόλυτο και με 4-2 σκορ, η Κολομβία πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά του Κόπα Αμέρικα.

