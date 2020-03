Λάρκιν: «Ίσως θα έπρεπε να σουτάρω για να σπάσω το ρεκόρ»

Για την επιστροφή της Εφές στις νίκες αλλά και για τη μεγαλειώδη εμφάνισή του κόντρα στον Ολυμπιακό μίλησε ο Σέιν Λάρκιν, μετά το τέλος του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, τονίζοντας ότι ήθελε στον εν λόγω αγώνα να φτάσει τα 11 εύστοχα τρίποντα, προκειμένου να σπάσει το σχετικό ρεκόρ στην ιστορία της Euroleague.

«Έλειψα για λίγο καιρό, λόγω του προβλήματός μου στον αστράγαλο. Στο προηγούμενο ματς δεν έπαιξα καλά για την ομάδα μου και αστόχησα σε ένα νικητήριο σουτ. Απόψε προσπάθησα να βγω στο παρκέ και να είμαι αποτελεσματικός. Ευτυχώς, τα σουτ βρήκαν στόχο.

Μόλις πήγα στον πάγκο, όλοι μου είπαν πως έχω 10 τρίποντα και ήθελα να έχω μια ευκαιρία να επιστρέψω στο ματς για να σπάσω το ρεκόρ. Στην τελευταία φάση μου στο ματς μπορούσα να σουτάρω, αλλά προσπάθησα να δώσω την μπάλα στον Μοερμάν.

Έκανα λάθος, ίσως θα έπρεπε να σουτάρω. Όλα καλά. Είναι άλλη μια νίκη, άλλο ένα βήμα προς το να κλειδώσουμε την πρώτη θέση. Πρόκειται για μια νίκη που χτίζει μομέντουμ για εμάς. Αυτό που μετράει είναι η νίκη και χαίρομαι που παίζουμε καλύτερα τώρα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο αστέρας των Τούρκων.

Η στιγμή που ζητά να επιστρέψει στο παρκέ για να σπάσει το ρεκόρ:

I think @ShaneLarkin_3 might have wanted back in...#GameON pic.twitter.com/HparRxcriv