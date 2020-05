Ουέιντ: «Δάκρυσα βλέποντας το "Last Dance"»

Στην αποκάλυψη ότι δάκρυσε βλέποντας στο «Last Dance» τον πόνο που ένιωθε ο Μάικλ Τζόρνταν στο πρωτάθλημα του 1996, το οποίο και αφιέρωσε στην μνήμη του πατέρα του, προχώρησε με ανάρτησή του στα social media ο Ντουέιντ Ουέιντ.

Πιο συγκεκριμένα ο πρώην NBAer έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter: «Πραγματικά, μου ήρθαν δάκρυα στα μάτια βλέποντας το "Last Dance", όταν ο "MJ" και οι Μπουλς πήραν το πρωτάθλημα το '96. Φίλε, ο πόνος για τον πατέρα του, που δεν ήταν στο πλευρό του, ήταν αληθινός».

I had literal tears in my eyes watching #TheLastDance last night. When MJ and the Bulls won that championship in 96. Man oh man the pain of his father not being right by his side was real pain.