Već je "vrelo" na jugu Humske 1 Stigli su ljubimci "grobara" iz @partizanbc @partizanbelgrade - @crvenazvezdafk Polufinale Kupa Srbije TV B92 od 20h LIVE BLOG b92.net/sport

A post shared by B92.net/sport (@b92_sport) on Jun 10, 2020 at 10:45am PDT