Ρωμαϊκή επέλαση

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Κόλαροφ ανέβασε νωρίς το δείκτη του σκορ στο 0-3 και... the game is over για τους γηπεδούχους. Οι πρωτευουσιάνοι έφτασαν στην τέταρτη θέση τη Λάτσιο, έχοντας πάντως κι αυτοί ένα παιχνίδι περισσότερο από τη Μίλαν, που ακολουθεί 2 βαθμούς πίσω και θα υποδεχθεί την Κυριακή την Κάλιαρι στο Σαν Σίρο.









Ένα ημίχρονο χρειάστηκε η Ρόμα για να τελειώσει το παιχνίδι με την Κιέβο στο «Μαρκαντόνιο Μπεντεγκόντι» της Βερόνα, για την 23η αγωνιστική στη Serie A.Οι «τζαλορόσι» προηγήθηκαν 2-0 στο πρώτο μισό της αναμέτρησης, απόντος του Κώστα Μανωλά, σκοράροντας με τους Ελ Σαράουι και Τζέκο απέναντι στην ουραγό του καμπιονάτο.Λάτσιο-Έμπολι 1-0(42΄ πεν. Καϊσέδο)Κιέβο-Ρόμα 0-3(9΄ Ελ Σαράουι, 18΄ Τζέκο, 51΄ Κόλαροφ)Φιορεντίνα-Νάπολι 9/2Πάρμα-Ίντερ 9/2Μπολόνια-Τζένοα 10/2Αταλάντα-ΣΠΑΛ 10/2Σαμπντόρια-Φροζινόνε 10/2Τορίνο-Ουντινέζε 10/2Σασουόλο-Γιουβέντους 10/2Μίλαν-Κάλιαρι 10/2Γιουβέντους 60Νάπολι 51Ίντερ 40Ρόμα 38 -23αγ.Λάτσιο 38 -23αγ.Μίλαν 36Αταλάντα 35Σαμπντόρια 33Φιορεντίνα 31Τορίνο 31Σασουόλο 30Πάρμα 29Τζένοα 24ΣΠΑΛ 22Κάλιαρι 21Ουντινέζε 19Έμπολι 18 -23αγ.Μπολόνια 17Φροζινόνε 13Κιέβο 9 -23αγ.* Από την Κιέβο έχουν αφαιρεθεί 3 βαθμοί.