Ψάχνει τη «βόμβα» με τον Ζιντάν η Γιουβέντους

Έτοιμη να ρίξει «βόμβα» στο ποδοσφαιρικό στερέωμα εμφανίζεται η Γιουβέντους!



Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσιεύμα της «Daily Mail» που υπογράφει ο Ιταλός ρεπόρτερ Αλβίζε Κανιάτσο, η Μεγάλη Κυρία έχει θέσει ως νούμερο ένα στόχο για την αντικατάσταση του Μαουρίτσιο Σάρι τον Ζινεντίν Ζιντάν!



Ο Γάλλος τεχνικός έχει συμβόλαιο με την Ρεάλ Μαδρίτης μέχρι το καλοκαίρι του 2022, ωστόσο ο Αντρέα Ανιέλι είναι έτοιμος να ξεκινήσει επαφές και συζητήσεις με τον πρόεδρο της «βασίλισσας» για να διαπιστώσει τα «θέλω» του και να μπορέσει να βρει την φόρμουλα για την απόκτησή του. Η επιλογή του Ζινεντίν Ζιντάν είναι απολύτως λογική και κρύβει από πίσω την... δείψα της Γιουβέντους για την κατάκτηση ενός Champions League, με τον Γάλλο προπονητή να έχει σηκώσει τρεις φορές το τρόπαιο ως τεχνικός της Ρεάλ Μαδρίτης.



Εφόσον η ιταλική ομάδα δεν καταφέρει να κάνει δικό της τον τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης, αφού η περίπτωσή του είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του συμβολαίου που έχει με τους Ισπανούς, θα στραφεί στο νούμερο δύο της λίστας. Πρόκειται για τον Μαουρίτσιο Ποτσετίνο, ο οποίος είναι ελεύθερος από τον περασμένο Γενάρη όταν και αποχώρησε από την Τότεναμ και η περίπτωσή του φαντάζει προφανώς πιο εύκολη.



Στις σκέψεις των ανθρώπων της Γιουβέντους υπάρχει, πάντως, και ο Αντρέα Πίρλο που ανέλαβε προ ημερών την ομάδα Under-23, αλλά υπάρχει το ενδεχόμενο να... προωθηθεί κατευθείαν στην ανδρική ομάδα.

