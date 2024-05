Η Ίπσουιτς έδωσε τέλος στην 22χρονη… εξορία της από την Premier League.

Ο σύλλογος, που εφέτος αγωνιζόταν στην Championship, εξασφάλισε την επιστροφή του στην πρώτη κατηγορία, μετά τη σημερινή νίκη με 2-0 επί της Χάντερσφιλντ, αρνούμενη να… χαρίσει στη Λιντς τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, που οδηγούσε στην άνοδο.

Η Ίπσουιτς χρειαζόταν έναν βαθμό για να «κλειδώσει» την άνοδό της στην τελευταία αγωνιστική της σεζόν, ενώ το σύνολο του Κίραν ΜακΚένα έγινε η πρώτη ομάδα μετά τη Σαουθάμπτον του 2012 που κέρδισε συνεχόμενες ανόδους από την τρίτη κατηγορία έως την Πρέμιερ Λιγκ.

