Οριστικοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης (26/11) η πρόσληψη του Χαβιέ Ματσεράνο στη τεχνική ηγεσία της Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι και η παρέα των πρώην άσων της Μπαρτσελόνα θα μεγαλώσει ακόμη περισσότερο στον σύλλογο της Major Soccer League, καθώς ο Αργεντινός θα ξαναβρεί στην ίδια ομάδα εκτός απ’ τον «Ψύλλο» και τους Λουίς Σουάρες, Ζόρντι Άλμπα και Μπουσκέτς.

Ο Ματσεράνο υπέγραψε συμβόλαιο έως το 2027 και θα αποτελέσει το διάδοχο του Τάτα Μαρτίνο, ο οποίος αποχώρησε απ’ την Ίντερ Μαϊάμι μετά τον αποκλεισμό της στον πρώτο γύρο των play off του εφετινού MLS.

«Αυτή η δουλειά απαιτεί από κάποιον με την εμπειρία να είναι σε θέση να μεγιστοποιήσει το μοναδικό ρόστερ των ταλαντούχων παικτών μας -από τους παγκόσμιους σούπερ σταρ μας, μέχρι τους ανερχόμενους εγχώριους ποδοσφαιριστές μας, τους νέους διεθνείς μας και οτιδήποτε ενδιάμεσα.

Argentina and FC Barcelona legend Javier @Mascherano has been named as our new head coach! Welcome to the Miami dream 🩷🖤.

