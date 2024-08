Ο πατέρας του Λαμίν Γιαμάλ, Μουνίρ Νασραουί, μαχαιρώθηκε την Τετάρτη (14/8) αργά το βράδυ σε ένα πάρκινγκ στην πόλη Ματαρό μετά από καβγά, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «La Vanguardia».

Η «El Mundo» διαβεβαίωσε ότι υπάρχουν τρεις συλληφθέντες για την επίθεση, ενώ επιβεβαίωσε επίσης ότι ο πατέρας του Γιαμάλ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Can Ruti στη Μπανταλόνα.

Ο τραυματισμός είναι σοβαρός, αν και η Marca κατάφερε να επιβεβαιώσει ότι η ζωή του δεν κινδυνεύει. To «RAC 1» ανέφερε ότι δέχθηκε «πολλαπλές μαχαιριές».

Ένα βίντεο που δείχνει τρεις άνδρες να διαπληκτίζονται στο σημείο που φαίνεται να σημειώθηκε το συμβάν κάνει τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες. Παρ’ όλα αυτά, δεν έχει διευκρινιστεί αν είναι τα τρία πρόσωπα που συνέλαβαν οι Αρχές.

JUST IN 🚨:

Lamine Yamal’s dad was stabbed in a parking lot and has been hospitalized. Wishing him a speedy recovery and strength to Mounir. pic.twitter.com/JPMaQ4mlYA

— MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH) August 14, 2024