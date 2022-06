«Όχι» της Λίβερπουλ σε Μπάγερν για Μανέ

Αρνητική ήταν η απάντηση των διοικούντων την Λίβερπουλ, στην πρώτη επίσημη πρόταση της Μπάγερν Μονάχου, για την απόκτηση του Σαντιό Μανέ.

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ της αγγλικής εφημερίδας «The Times», οι Βαυαροί πρότειναν 24,5 εκατομμύρια ευρώ και επιπλέον 4,5 εκ. ευρώ με την μορφή μπόνους επίτευξης στόχων, για την απόκτηση του 30χρονου Σενεγαλέζου επιθετικού.

