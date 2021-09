Βασικοί στο παιχνίδι Νόριτς-Λίβερπουλ οι Γιαννούλης, Τζόλης και Τσιμίκας

Έντονο ελληνικό χρώμα θα έχει η αποψινή (21.45) αναμέτρηση ανάμεσα στη Νόριτς και την Λίβερπουλ για το Carabao Cup, καθώς οι Δημήτρης Γιαννούλης, Αλέξανδρος Τζόλης και Κώστας Τσιμίκας θα ξεκινήσουν στο αρχικό σχήμα των δύο ομάδων!

