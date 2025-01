Ο Ρίο Νγκουμόα είναι άγνωστος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, αλλά οι ειδικοί του αθλήματος στην Αγγλία επιμένουν πως σε λίγα χρόνια όλος ο ποδοσφαιρικός πλανήτης θα μιλά γι’ αυτόν.

Ο 16χρονος ακραίος επιθετικός ανήκε στην Τσέλσι, αλλά το περασμένο καλοκαίρι η Λίβερπουλ κατάφερε να τον «κλέψει» και να τον εντάξει στις ακαδημίες της.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σήμερα ο νεαρός Άγγλος έγραψε ιστορία για τους «κόκκινους», καθώς ήταν στην αρχική ενδεκάδα στην αναμέτρηση με την Ακρινγκτον για τον 3ο γύρο του κυπέλλου Αγγλίας, καθώς σε ηλικία 16 ετών και 135 ημερών έγινε ο νεαρότερος παίκτης που αγωνίζεται με τη φανέλα της φημισμένης ομάδας στη διοργάνωση.

Ο Νγκουμόα έως τώρα είχε συμμετοχές στις ομάδες των ακαδημιών και ο Άρνε Σλοτ, που πιστεύει στο ταλέντο του, του έδωσε την ευκαιρία να κάνει το ντεμπούτο του με την πρώτη ομάδα, γνωρίζοντας την αποθέωση στο «Ανφιλντ».

🔴 Rio Ngumoha becomes the youngest player in Liverpool history to feature in the FA Cup, aged just 16 years, 4 months, and 14 days.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Interesting fact: He joined Liverpool last season from Chelsea’s academy. 👀✨#LiverpoolFC #RioNgumoha #FACup pic.twitter.com/PImq1vJRXU

— 22Players (@22Players) January 11, 2025