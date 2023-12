Θετικά τα νέα για τον Τομ Λόκιερ, τον αρχηγό της Λούτον που κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του αγώνα με την Μπόρνμουθ!

Οι «hatters» επιβεβαίωσαν μεν πως ο παίκτης υπέστη καρδιακή ανακοπή, ωστόσο μετέφεραν την ενθαρρυντική πληροφορία πως είχε ήδη τις αισθήσεις του όταν μεταφέρθηκε με το φορείο, ενώ βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση στο νοσοκομείο, με την οικογένειά του στο πλευρό του.

Φυσικά, ο Λόκιερ θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις, καθώς ένα τέτοιας φύσης συμβάν σίγουρα πρέπει να διερευνηθεί ενδελεχώς, ειδικά εφόσον συνέβη για δεύτερη φορά σε μόλις 7 μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Το ιατρικό μας επιτελείο επιβεβαίωσε ότι ο αρχηγός των Hatters υπέστη καρδιακή ανακοπή στον αγωνιστικό χώρο, αλλά ανταποκρινόταν τη στιγμή που τον πήραν με το φορείο.

Έλαβε περαιτέρω φροντίδα εντός του γηπέδου, για την οποία ευχαριστούμε για άλλη μια φορά τα ιατρικά συνεργεία και από τις δύο πλευρές.

Ο Τομ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι είναι σε σταθερή κατάσταση και αυτή τη στιγμή υποβάλλεται σε περαιτέρω εξετάσεις με την οικογένειά του δίπλα στο κρεβάτι του.

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους για την υποστήριξή τους, την ανησυχία και τα αγαπημένα τους μηνύματα για τον Locks».

