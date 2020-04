Συλλυπητήρια και από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Γκουαρντιόλα

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα περνάει πολύ δύσκολες ώρες, καθώς η μητέρα του, η οποία είχε προσβληθεί από τον κορωνοϊό και νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήταν μία από τις ομάδες που έσπευσαν να εκφράσουν τα θερμά της συλληπητήρια στον Καταλανό προπονητή της Σίτι, στέλνοντας και το δικό της μήνυμα για μια πόλη ενωμένη.

Το σχετικό tweet:

Everyone at Manchester United is saddened to hear this terrible news. We send our heartfelt condolences to Pep and his family. #ACityUnited https://t.co/vN3impeJy4