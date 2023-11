Σύσσωμη η ποδοσφαιρική οικογένεια της Αγγλίας αποχαιρέτησε με τιμές τον θρυλικό Σερ Μπόμπι Τσάρλτον συνοδεύοντάς τον στην τελευταία κατοικία του, με το φέρετρο να περνάει και από το “Ολντ Τράφορντ” το απόγευμα της Δευτέρας.

Man United fans line up in their thousands to pay tribute to their ‘greatest ever player’ Sir Bobby Charlton ❤️#MUFC pic.twitter.com/EuK3IGPlWD

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Mail Sport (@MailSport) November 13, 2023