Ο Γκουαρντιόλα πανηγύρισε έξαλλα μπρόστα στο πρόσωπο του Τσιμίκα!

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε έξαλλα την ισοφάριση στο ντέρμπι της Μάντσεστερ Σίτι με αντίπαλο τη Λίβερπουλ μπροστά στον Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε πάρει εντολή από τον Γιούργκεν Κλοπ να σηκωθεί για προθέρμανση.

Για την ιστορία ο Έλληνας διεθνής μπακ πέρασε ως αλλαγή στο 70ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Ρόμπερτσον, με την ομάδα του να ηττάται με 4-1 από τους πολίτες στο «Etihad».

