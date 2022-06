Μίλαν: Επίσημα στα «χέρια» της αμερικανικής RedBird Capital έναντι 1,2 δισ. ευρώ

Ολοκληρώθηκε η πώληση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της Μίλαν στην αμερικανική εταιρεία RedBird Capital, αντί του ποσού του 1,2 δισ. ευρώ, όπως ανακοινώθηκε σχετικά την Τετάρτη.

RedBird Capital Partners enters into agreement with Elliott Advisors to acquire AC Milan ➡️ https://t.co/W1YQr6GIxG



RedBird Capital Partners sottoscrive un accordo con Elliott Advisors per l’acquisizione di AC Milan ➡️ https://t.co/MB0JQRMKWy

#SempreMilan pic.twitter.com/Ri055vyggh