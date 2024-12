Σε νέα εποχή μπήκε από σήμερα η Έβερτον, καθώς η ομάδα του Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι οι μετοχές της εξαγοράστηκαν από τον αμερικανικό όμιλο Friedkin.

Πιο συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή ενέκρινε τις διαδικασίες και την πώληση της ομάδας, η οποία άλλαξε κι επίσημα χέρια από σήμερα.

Από την πώληση των μετοχών του αγγλικού συλλόγου ο μέχρι πρότινος ιδιοκτήτης της ομάδας, Φαρχάρντ Μοσίρι εκτιμάται ότι θα λάβει το ποσό των 400 εκατ. λιρών

Έτσι η Εβερτον γίνεται από σήμερα η 10η ομάδα της Premier League που περνάει σε αμερικανικά χέρια.

Στη σχετική ανακοίνωση του κλαμπ αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Η Έβερτον αποκτήθηκε από την Roundhouse Capital Holdings Limited (Roundhouse), μια οντότητα του ομίλου The Friedkin Group (TFG).

Η συναλλαγή ολοκληρώθηκε μετά από συμφωνία μεταξύ της Blue Heaven Holdings (BHH) του Φαράντ Μοσίρι και της Roundhouse για την πώληση του πλειοψηφικού μεριδίου της BHH στον σύλλογο.

Η συμφωνία έλαβε τις απαραίτητες κανονιστικές εγκρίσεις από την Premier League, την Women’s Professional Leagues Limited, την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και την Αρχή Χρηματοοικονομικής Συμπεριφοράς».

Club Statement: Everton Football Club acquired by Roundhouse Capital Holdings Limited, part of The Friedkin Group. 🔵

— Everton (@Everton) December 19, 2024