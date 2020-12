Γερμανία: Τέλος κι επίσημα από την Ντόρτμουντ ο Φαβρ

Παρελθόν αποτελεί κι επίσημα για την Ντόρτμουντ ο Λουσιάν Φαβρ, καθώς οι Βεστφαλοί ανακοίνωσαν τη λύση της συνεργασίας τους με τον έμπειρο προπονητή.

H απόλυση του Ελβετού τεχνικού ήρθε μία ημέρα μετά την ταπεινωτική εντός έδρας ήττα της γερμανικής ομάδας με 5-1 σκορ από τη Στουγκάρδη, για την 11η αγωνιστική της Μπουντεσλίγκα.

Συνολικά στον Φαβρ χρεώθηκε από τη διοίκηση της ομάδας η ασταθής παρουσία της Μπορούσια τη φετινή σεζόν, με την ντροπιαστική χθεσινή ήττα να αποτελεί απλά τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι...

Στον πάγκο μέχρι το τέλος της σεζόν θα καθίσει ο μέχρι πρότινος βοηθός του Φαβρ, Έντιν Τέρζιτς.

Borussia Dortmund have parted ways with head coach Lucien Favre.



The club would like to thank Lucien for his dedication and wish him success in his future. pic.twitter.com/eOxSY1w9RY