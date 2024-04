Την πεποίθησή του ότι τόσο ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός θα βρεθούν στο φετινό Final Four της Εuroleague εξέφρασε ο Aλέξανδρος Βεζένκοφ

O περσινός πρώτος σκόρερ και MVP της Euroleague έκανε τις προβλέψεις του για το φετινό Final Four, τονίζοντας ότι θεωρεί πολύ πιθανό να φτάσουν οι δύο «αιώνιοι» στην τελική φάση της διοργάνωσης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Από εκεί και πέρα ο άσος των Σακραμέντο Κινγκς προέβλεψε ότι τα άλλα δύο εισιτήρια για το εφετινό Final Four θα τα πάρουν η Ρεάλ Μαδρίτης και η Φενέρμπαχτσε.

The 2022-23 EuroLeague MVP Sasha Vezenkov has given his predictions for #F4GLORY pic.twitter.com/kMQ6mSckUE

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) April 2, 2024

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ