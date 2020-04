«Δίνει 1,8 εκατ. ευρώ τον χρόνο στον Ντιλέινι ο Ολυμπιακός»

Συνεχίζονται τα δημοσιεύματα και οι αναφορές που συνδέουν τον Μάλκολμ Ντιλέινι με τον Ολυμπιακό.



Πιο συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» έχουν κάνει ξεκάθαρο με τις κινήσεις τους ότι ενδιαφέρονται για τον Αμερικανό γκαρντ και μάλιστα έχουν γίνει και διερευνητικές επαφές με την πλευρά του άσου της Μπαρτσελόνα, όπως αποκάλυψε ο ΣΠΟΡ FM 94,6.



Μάλιστα ο Ιταλός δημοσιογράφος, ο Λούκα Ντ’ Αλεσάντρο που εργάζεται στο sportando, δίνει συνέχεια στην υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι οι Πειραιώτες προσφέρουν συμβόλαιο με 1,8 εκατ. ευρώ τον χρόνο στον 31χρονο παίκτη και στέκεται στη μείωση στη φορολογία του μισθού των αθλητών.

Olympiacos BC Piraeus would be ready to put 1.8 million euros per season for Malcolm Delaney, given the new taxes in Greece would rise slightly between net and gross.