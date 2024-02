Ακόμη ένα μεταγραφικό «μπαμ» φαίνεται ότι έχει στα… σκαριά ο Παναθηναϊκός. Αυτό τουλάχιστον αναφέρει ο Σέρβος δημοσιογράφος, Νεμάνια Ζόριτς, ο οποίος επισήμανε ότι οι «Πράσινοι» θα κινηθούν για την απόκτηση του Βασίλιε Μίσιτς, το προσεχές καλοκαίρι.

Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή του ο εν λόγω δημοσιογράφος το «τριφύλλι» παρακολουθεί στενά την περίπτωση του πολύπειρου γκαρντ, ο οποίος βλέπει ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμενε στον μαγικό κόσμο του ΝΒΑ.

Συγκεκριμένα ο πρώην άσος της Αναντολού Εφές είχε ελάχιστο χρόνο συμμετοχής στους Θάντερ, ενώ πλέον ανήκει στους Χόρνετς, έπειτα από την trade deadline.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Ζόριτς, ο Μίσιτς αναμένεται στο τέλος της σεζόν να επιστρέψει στην Ευρώπη, με τον Παναθηναϊκό να καιροφυλακτεί για την απόκτησή του, ετοιμάζοντας μία μεγάλη πρόταση για να τον ντύσει στα πράσινα.

Φυσικά η ελληνική ομάδα έχει ένα μεγάλο ατού στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει την υπογραφή του. Ο λόγος για τον Εργκίν Αταμάν, με τον οποίο ο παίκτης έχει άριστες σχέσεις, αφού είχαν συνεργαστεί στην Αναντολού Έφες.

Αναλυτικά όσα τονίζονται στην ανάρτησή του:

«Ο Παναθηναϊκός παρακολουθεί στενά την κατάσταση του Βασίλιε Μίσιτς στο ΝΒΑ και είναι έτοιμος να επενδύσει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να επαναφέρει τον Σέρβο γκαρντ στην Ευρώπη. Εάν ο παίκτης βγει στην αγορά το επόμενο καλοκαίρι, ο ελληνικός γίγαντας αναμένεται να του κάνει τεράστια προσφορά».

Panathinaikos is closely following Vasilije Micic’ situation in the NBA and is ready to invest a big amount of money to bring the Serbian PG back to Europe. If the player goes on the market in the next summer, the Greek powerhouse is expected to make a MEGA offer for him.

