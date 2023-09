Σοκαριασμένος είναι ο χώρος του μπάσκετ από τον θάνατο του Μπράντον Χάντερ.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, των Μπόστον Σέλτικς και των Ορλάντο Μάτζικ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 42 ετών, με τα ακριβή αίτια του θανάτου του να μην έχουν γίνει ακόμη γνωστά.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με ανάρτησή της εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τον θάνατο του πρώην παίκτη της, αναφέροντας τα εξής: «Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός εκφράζει τη βαθύτατη θλίψη της για την απώλεια του πρώην παίκτη μας, Μπράντον Χάντερ.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του».

Panathinaikos BC would like to express its deepest sorrow for the loss of our former player, Brandon Hunter. Our sincere condolences to his family and friends. 🕊️🙏 pic.twitter.com/G81n3NeXYU

— Panathinaikos BC (@paobcgr) September 13, 2023