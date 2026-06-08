Στον πάγκο της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Μάρκο Νίκολιτς, όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ΠΑΕ, επισημοποιώντας μια αναμενόμενη εξέλιξη σε ό,τι αφορά στην τεχνική ηγεσία της ομάδας.

Ο Σέρβος προπονητής, που οδήγησε την Ένωση στην κατάκτηση του εφετινού πρωταθλήματος της Super League και την έφτασε μέχρι τα προημιτελικά του Conference League, ανανέωσε τη συνεργασία του για ακόμη δύο χρόνια, επεκτείνοντας το συμβόλαιό του που αρχικώς έληγε τον Ιούνιο του 2027.

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