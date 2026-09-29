Λίγες ώρες μετά τη διάθεσή τους, τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι στο Έτιχαντ (20/10, 22:00) για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League εξαντλήθηκαν.

Μετά το Λονδίνο, οι φίλοι της Ένωσης ετοιμάζουν «απόβαση» και στο Μάντσεστερ. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ ανακοίνωσε την κυκλοφορία των εισιτηρίων, με την τιμή τους να ορίζεται στα 35 ευρώ, και μόλις λίγες ώρες αργότερα, αυτά εξαντλήθηκαν.

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